Boekentip: Alle dieptes

Bij Flow lezen we graag. Zo af en toe tippen we een boek dat we zelf graag hebben gelezen of nog willen lezen. Deze keer een boek dat nog in de maak is: Alle dieptes van schrijver en dichter Lot Bouwes.

Alle dieptes, dat uitkomt in november 2018, is een kunstboek dat is voortgekomen uit een gevoel van eenzaamheid. Schrijver en dichter Lot Bouwes (24) wil er het taboe dat op depressie en somberheid ligt, graag mee doorbreken. “Ik wil laten zien dat somberheid niet iets is om je voor te schamen, maar dat er juist heel mooie en belangrijke dingen uit voort kunnen komen.”

Naast teksten en gedichten vind je in het boek ook foto’s gemaakt door fotograaf Hanke Arkenbout. Lot geeft het in eigen beheer uit en het geld dat nodig is om de drukkosten te financieren, hoopt ze op te halen via Crowdfunding. Op dit moment is ze al dicht bij haar doel van € 6000, en je kunt haar project nog steeds steunen.

Meer over het boek vind je op Lots website.

Fotografie Hanke Arkenbout