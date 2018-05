Boekentip: De vos en de ster

Bij Flow lezen we graag. Zo af en toe tippen we een boek waar we fan van zijn. Deze keer: De vos en de ster van Coralie Bickford-Smith.

Vos is klein en durft eigenlijk niet naar buiten. Maar omdat Ster elke avond het pad voor hem verlicht, doet hij het toch. Op een nacht is alle anders: Ster is gedoofd. Op zoek naar zijn enige vriend gaat Vos voorbij zijn eigen grenzen en wordt hij bijgelicht door moed en nieuw gezelschap. Dit mooi geïllustreerde, beetje filosofische verhaal over vriendschap werd vertaald door Jan Rot. (Christofoor)

Tekst Marije van der Haar-Peters