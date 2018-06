Boekentip: My green house

Pannenkoekplant, monstera, Oost-Indische kers… Zo’n urban jungle in huis klinkt fijn, maar wat als de blaadjes slap gaan hangen en hoe zit het met stekken en (half)schaduw of zon? Het boek My green house van Gertrude van der Linden kan je verder helpen.

In het boek geeft Gertrude slimme tips én 36 opdrachtjes (van het kweken van je eigen avocadoplant tot een stekje ruilen via Facebook) waarmee het allemaal best behapbaar lijkt. Ze kweekte die groene vingers al doende, want zelf had ze ook geen idee toen ze haar eerste kamerlinde bij een tuincentrum kocht.

Niet echt groene vingers? We noemen 10 makkelijke planten.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie @ons_stekje