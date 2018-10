Boekentip: Hallo, Meneer de Uil

In Hallo, Meneer de Uil staat het complete verhaal van vijftig jaar De Fabeltjeskrant: hoe het allemaal begon, wie er allemaal achter de schermen aan werkte en welke dieren er in Fabeltjesland woonden. Het boek staat vol mooie plaatjes en exclusief archiefmateriaal. Ga terug naar je kindertijd en geniet opnieuw van de muziek en de dubbele bodems die vaak in de verhalen zaten. Want dieren zijn immers precies als mensen.

Naast de lancering van het boek op 27 september, is er ook een tentoonstelling in Rotterdam geopend rondom De Fabeltjeskrant, dat in 2005 werd gekozen tot beste kinderprogramma van de twintigste eeuw. Kijk voor meer informatie op Fabeltjesland.nl.

Hier vind je meer informatie over het boek Hallo, Meneer de Uil (Rubinstein).

Fotografie De Fabeltjeskrant®: ©De Levita Productions & Rubinstein Pictures