Boekentip: Het Zero Waste Project

Je eigen waterfles of koffiebeker meenemen en geen plastic tasjes kopen tijdens het winkelen. Steeds meer mensen doen het, maar de zussen Nicky en Jessie Kroon gaan verder: zij leven al sinds 2014 (bijna) zonder afval. Ze schreven er een boek over met veel tips: Het zero waste project.

Voor Nicky en Jessie begon duurzamer leven als een experiment: ze probeerden een maand lang geen afval te produceren. Hoewel dat mislukte – de overgang is ook wel heel groot – zette het ze wel aan het denken. Inmiddels leven ze al vier jaar (bijna) zonder afval, waar ze ook over bloggen.

Alles wat ze de afgelopen vier jaar hebben geleerd en gedaan, delen ze graag met mensen die ook bewuster willen leven. In hun boek Het zero waste project hebben Nicky en Jessie het niet alleen over hoe ze zo zero waste mogelijk leven, maar vertellen ze ook eerlijk over hun mislukkingen en valkuilen. Afval zoals papier, glas en plastic is bijvoorbeeld bijna onvermijdelijk. Maar het begint met bewustzijn en kleine stappen, want alle kleine beetjes leiden volgens de zussen langzaam tot een betere wereld.

Fotografie Gaelle Marcel/Unsplash.com (tas met fruit)