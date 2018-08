Boekentip: Open ogen

Bij Flow lezen we graag. Zo af en toe tippen we een boek dat we zelf graag hebben gelezen. Deze keer een dichtbundel: Open ogen van Remco Campert.

Van Remco Campert, al ver in de tachtig en nog af en toe schrijvend, verscheen een nieuwe dichtbundel: Open ogen. Hierin neemt Campert ons mee naar de brandhaarden van de wereld, bijvoorbeeld als het jongetje beschrijft dat op een stoeltje onder een met bommen bestookt huis is weggehaald: ‘dit gedicht helpt hem niet / maar het is genoteerd’. Afgewisseld met de troost van vriendschap, zoals tijdens een etentje met vrienden: ‘op lachen gericht van elkaar weten / dat het diepste van de liefde de vriendschap is’. Juist door deze tegenstellingen komen zijn woorden zo binnen. (De Bezige Bij)

Meer tips voor dichtbundels, luisterboeken, graphic novels en doorleesboeken voor de zomer kun je vinden in Flow 5.

Tekst Marije van der Haar-Peters