Boekentip: Dankboek

Bij Flow delen we graag boekentips. Deze keer: het Dankboek van uitgever Ernst-Jan Pfauth. Sinds hij elke dag opschrijft waar hij dankbaar voor is, realiseert hij zich veel beter waar hij gelukkig van wordt en voldoening uit haalt.

Ernst-Jan Pfauth, uitgever van De Correspondent, kwam tot de conclusie dat het leven soms een grote wedstrijd lijkt. In zijn Dankboek schrijft hij: ‘Hoewel ik alles had waar ik vroeger van droomde – een liefdevol gezin, een fijn huis, veel vrienden en spannend werk – was ik nog bezig met wat er beter kon, wat voor spectaculairs er nog te beleven viel en of ik succesvoller was dan anderen.’ Hij vond het tijd voor een tegengeluid en zijn boek is een pleidooi voor dankbaarheid. Met veel invulpagina’s om zelf op te schrijven waar je dankbaar voor bent.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie ©Katherine Hanlon/Unsplash