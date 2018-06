Boekentips voor thuisblijvers

Nog boekentips nodig voor de zomer? Boekenblogger en Flow-stagiaire Quirine Brouwer deelt een aantal van haar favorieten in een vierdelige serie. Deze keer: verhalen voor de thuisblijvers.

Je hoeft niet altijd ver op vakantie te gaan om je onder te dompelen in andere culturen. Deze drie boeken brengen je naar Afrika, Noord-Amerika, Korea en Japan, gewoon vanaf je eigen bank.

Weg naar huis – Yaa Gyasi

In dit verhaal volgen we meerdere generaties, verspreid over twee continenten: Afrika en Amerika. Halfzusjes Effia en Esi groeien apart van elkaar op. Effia wordt uitgehuwelijkt aan een Engelse officier en slavenhandelaar, Esi wordt gevangen genomen en als slaaf naar Amerika verscheept.

Weg naar huis vertelt het verhaal van alle generaties na de twee zusjes, en hoe de verschillende levens van Effia en Esi nog jarenlang de familielijn beïnvloedden. Het laat zien hoe onze keuzes niet alleen belangrijk zijn voor onszelf, maar ook voor alle generaties die na ons komen.

Hoewel er al veel over de slavernij is geschreven, vond ik dit toch weer een nieuwe, interessante kijk op de gebeurtenissen. De vele namen in het verhaal kunnen het wat verwarrend maken, maar het boek begint met een handige stamboom. (De Bezige Bij)

Pachinko – Min Jin Lee

Pachinko is een Koreaanse familiegeschiedenis die bijna een eeuw en vier generaties beslaat. Het speelt zich af tijdens de Japanse bezetting van Korea vanaf 1900, en vertelt het verhaal van Koreanen die geen echte plek op de wereld konden vinden. Zelf wist ik niets van dit stukje geschiedenis, wat het alleen maar interessanter maakte om te lezen.

Verjaagd uit hun thuisland maar verafschuwd in Japan probeert een Koreaanse familie het hoofd boven water te houden. Geen verhaal vol spannende wendingen en avonturen: het kabbelt rustig voort en omdat je de familie generaties lang volgt, sluit je de personages al snel in je hart. Een boek om lekker langzaam te lezen. (Meulenhoff)

Lees ook: Reading challenge: nieuwe genres

Het puttertje – Donna Tartt

Sinds ik De verborgen geschiedenis heb gelezen, ben ik een beetje fan van Donna Tartt. Ook Het puttertje stelde niet teleur. In dit verhaal komt de moeder van Theo Decker om bij een aanslag in een museum in New York. Vanaf dan verandert alles: Theo heeft geen echt thuis meer en zijn nieuwe leefomgeving vindt hij verwarrend.

De uitzichtloosheid van zijn situatie hangt als een donkere wolk boven het verhaal. En Theo heeft een geheim: hij heeft tijdens de aanslag een schilderij uit het museum meegenomen: Het puttertje van de Nederlandse kunstschilder Carel Fabritius.

Uiteindelijk brengt dit waardevolle schilderij Theo langzaam in de onderwereld. Ik vond het hartverscheurend om te lezen hoe een klein beetje liefde het leven van Theo een heel andere wending had kunnen geven. (De Bezige Bij)

Fotografie Quirine Brouwer