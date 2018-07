Boekentips voor in Zuid-Europa

Nog boekentips nodig voor de zomer? Boekenblogger en Flow-stagiaire Quirine Brouwer deelt een aantal van haar favorieten in een vierdelige serie. Deze keer: verhalen voor in Zuid-Europa.

Mythos – Stephen Fry

Wat was dit boek vol met verhalen over de oude Griekse Goden als Zeus, Athene en Hermes fijn om te lezen. Op wat vage kennis na (onze achillespees heeft toch iets met de god Achilles te maken?) wist ik verder niets over de mythes. Maar dat bleek niets uit te maken. In Mythos worden ze herverteld door Fry zonder al te veel interpretatie van zijn kant. En voegt hij toch extra informatie toe, dan staan ze in de voetnoten of appendices. Ik vond dat wel prettig: zo las het echt als fictie en niet als een geschiedenisboek. En wat waren de goden herkenbaar. Net zo egoïstisch, jaloers, grappig en dramatisch als wij mensen af en toe kunnen zijn. Leuk om te lezen hoe de oude Grieken op die manier hun wereld probeerden te interpreteren. (Thomas Rap)

De alchemist – Paulo Coelho

De alchemist speelt zich eigenlijk maar een paar bladzijdes af in Spanje en vervolgens in Egypte, maar de sfeer past wel in dit lijstje. Paulo Coelho neemt de lezer mee op een reis waar voor iedereen wel een wijze les uit te halen is. Het verhaal draait om een schaapherder (zijn naam wordt niet vermeld) die over een schat droomt. Hij ontmoet meerdere mensen die hem vertellen dat hij naar deze schat op zoek moet – maar hoe, dat mag hij zelf uitvogelen. Hij besluit zijn schapen te verkopen en op reis te gaan. Vanaf dat moment kom je als lezer mooie lessen en woorden tegen. Mij sprak deze zin bijvoorbeeld erg aan: ‘It’s the simple things in life that are the most extraordinary; only wise men are able to understand them.’ Door de traagheid en vredigheid is dit een fijn boek om even een rustmomentje te pakken tussen alle pizza en gelato door. (De Arbeiderspers)

Stromboli – Saskia Noort

De nieuwste Saskia Noort is voor het eerst geen thriller geworden. Nou had ik bijna geen thrillers van haar gelezen, dus veel vergelijkingsmateriaal had ik niet. Dit verhaal klonk ook als meer in mijn straatje. Het gaat over schrijver Sara, die niet meer gelukkig is in haar huwelijk en haar man Karel verlaat – met wie ze wekelijks samen een column schrijft over hun gezinsleven. Hierna laat iedereen haar vallen en besluit ze op retraite te gaan in Italië. Zon, zee en op zoek naar jezelf: klinkt je misschien bekend in de oren, maar toch vond ik Stromboli verrassend origineel. De wat rauwe schrijfstijl maakt het eerlijk en soms zelfs confronterend, en het verhaal speelt goed in op de actualiteit van bijvoorbeeld de #metoo-beweging (maar wel met een knipoog). (Lebowski)

Fotografie Quirine Brouwer