Zin om weer eens een kinderboek te (her)lezen? De Grote Vriendelijke Podcast is de allereerste podcast voor volwassenen over kinderboeken. Maandelijks bespreken jeugdboekenrecensenten Bas Maliepaard (Trouw) en Jaap Friso (JaapLeest.nl) net verschenen kinderboeken en nieuwtjes uit de jeugdliteratuur.

Steeds meer volwassenen (her)ontdekken het kinderboek – en niet alleen om voor te lezen. Bas Maliepaard: “Er verschijnen veel interessante en boeiende kinderboeken en daar is relatief weinig aandacht voor in de reguliere media. Wij willen met dit nieuwe platform ons enthousiasme over jeugdliteratuur met anderen delen.”

Iedere aflevering ontvangen Bas en Jaap een gast in kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem, met wie ze uitgebreid ingaan op zijn of haar werk. Dit zijn niet alleen schrijvers, maar ook illustratoren en vertalers. In de eerste aflevering hebben ze bijvoorbeeld Jacques Vriens te gast, en in de tweede Bibi Dumon Tak (zie foto). Ook handig: alle besproken boeken worden onder de podcast nog even op een rijtje gezet.