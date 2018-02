Zou je wat minder willen rennen en vliegen op werkgebied? Bijvoorbeeld door je eigen uren in te delen en je werk (deels) vanuit huis te doen? Drie boeken over minder werken.

Een werkweek van 4 uur – Timothy Ferriss

Timothy Ferriss besloot het idee van ‘eerst werken, dan leven’ in te ruilen voor een rijk leven in het hier en nu. Waarom zou je wachten met je levensplannen tot je met pensioen gaat? Je kunt er ook vandaag mee beginnen. Volgens Ferriss kan het echt, minder uren werken en meer vrije tijd zonder in te leveren op je inkomsten. (Boekerij)

Rust in uitvoering – Alex Soojung-Kim Pang

Overwerken is het nieuwe normaal en rusten doe je pas als je werk af is. Maar het ís nooit af, en dus neem je vaak (onbewust) te weinig rust. Zonde, want door meer te ontspannen verhoog je je productiviteit, krijg je meer energie en een scherpere blik. Dit boek van Alex Pang is een pleidooi voor meer rust. (Kosmos Uitgevers)

Your work and your life – Krist Pauwels

Over hoe je je los kunt maken van de jacht op meer spullen en erachter kunt komen wat je drijfveren zijn en wat je echt gelukkig maakt. Om zo te doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt – en hetzelfde geldt voor je (werk)omgeving. Met veel praktische oefeningen en voorbeelden (Engelstalig). (BIS Publishers)

Fotografie ©Christin Hume/Unsplash