Je eigen boekwinkel beginnen

Het lijkt een droom: je baan opzeggen en een boekwinkel beginnen. Petra Verheij deed het. Ze keek drie jaar geleden naar binnen bij een leegstaand pand in Rotterdam en zag haar kinderboekenwinkel annex koffiecafé helemaal voor zich. Nu is Ver van Hier de huiskamer van de buurt.

Was het je droom om een kinderboekenwinkel te beginnen?

“Als kind las ik alles wat los en vast zat. Mijn moeder dropte me vroeger vaak bij een boekwinkel als ze even boodschappen ging doen. Hele middagen hing ik er rond en ik was er gelukkig. Maar een eigen boekwinkel was nooit een droom van me. Ik had een leuke baan als freelance communicatieadviseur en crisiswoordvoerder. Met vier kinderen was dat best hectisch, maar daar hou ik wel van.”

Hoe rolde je het boekenvak in?

“Ik was net terug van vakantie en had weer eens zo’n bui: wat wil ik verder met m’n leven? In het Kleiwegkwartier, vlak bij mijn huis, kwam ik langs een leegstaand pand. Het leek me ideaal voor een koffietentje. Zelf miste ik zo’n plek waar je ’s ochtends vroeg al terechtkunt. Toen ik naar binnen keek, dacht ik: waarom doe ik het niet zelf? Ik zag het helemaal voor me, links een koffiebar en rechts een kinderboekenwinkel. Dat laatste kwam spontaan in me op. Maar het klopte gewoon.”

Je had dus geen ervaring in de boekenwereld. Hoe heb je het aangepakt?

“Ik ben er eigenlijk best naïef ingesprongen. Maar als je iets echt wilt, vogel je wel uit hoe het moet. Binnen twee weken tekende ik het huurcontract, scheef ik een businessplan en regelde ik ook een deel van de financiering. De rest van het geld haalde ik later via crowdfunding op. Amper twee maanden later ging de winkel open. De boeken waren maar net op tijd binnen en lang niet alles wat af. Toch liep het vanaf dag één goed.”

Interviews Annalot Boersma Fotografie Margriet Hoekstra