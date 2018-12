De gumclub voor illustratie-inspiratie

View this post on Instagram

Wat een sprookjesachtig mooie illustraties zagen we voorbij komen tijdens de Folktale Week 2018. We hebben genoten: bedankt alle makers en natuurlijk de organisatoren. Op de website van de Gumclub staat een kleine selectie van al het moois. Zo willen wij die toffe spookjes van @Mme_Ziba heel graag thuis op de thee, horen én zien we graag meer van @curlysketches over al die mooie verhalen die ze kent (zagen we ergens 'een project'? … wat een goed idee!) en reizen we heel graag mee naar de prachtig geïllustreerde wereld van @Petrabloemsma. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #folktaleweek #folktaleweek_2018 #sprookjes #illustratie #talent #instaart #challenge #gumclub #illustratoren #erwareneens