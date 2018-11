Het fijne van boekenblogs

Bijna net zo leuk als het lezen van boeken zelf: lezen óver boeken. Flow’s Quirine vertelt waarom ze zo van boekenblogs houdt – en er zelf een bijhoudt.

Maar weinig mensen om me heen houden van lezen, dus kan ik niet vaak praten over de boeken waarin ik bezig ben. Daarom vind ik boekenblogs zo fijn: het voelt alsof je met een goede vriend of vriendin aan het kletsen bent over alles wat je hebt gelezen of wilt lezen. Want het leuke van boeken is dat iedereen de verhalen anders interpreteert: wat ik helemaal geweldig vond, vond een ander misschien niets – en andersom.

Daarom lees ik altijd graag wat recensies nadat ik een boek uit heb. Delen anderen mijn mening of hebben ze er een compleet andere kijk op? Zagen ze misschien nog dingen in het verhaal die ik zelf over het hoofd heb gezien? Daarnaast zijn boekenblogs heel handig om nieuwe favorieten te ontdekken: andere lezers komen vaak weer andere boeken tegen dan jij. En het boek is dan al voor je ‘proefgelezen’, zo kun je makkelijker beoordelen of het ook iets voor jou is.

Een online leesdagboek



Na jaren boekenblogs gelezen te hebben, ben ik er zelf een begonnen. Al van kleins af aan hou ik van lezen, en ik wilde mijn schrijftalent wat beter ontwikkelen. Met een boekenblog kon ik mijn twee grootste hobby’s combineren. Daarnaast vond ik het jammer dat er weinig Nederlandstalige bloggers waren die over mijn favoriete genre schreven: literaire fictie. Dus besloot ik er zelf maar een te maken.

Ik vind het fijn om na het lezen van een boek mijn gedachtes te ordenen en alles wat ik ervan vond op papier te zetten. Ook leuk om later terug te lezen: het is een soort leesdagboek, maar dan online. Wel vind ik het moeilijk om bij te houden: nadat ik een boek heb uitgelezen, wil ik al snel door naar het volgende. En als werk en studie er ook nog tussendoor komen, schiet het schrijven van een recensie er nog weleens bij in. Maar eigenlijk maakt dat niets uit: ik ben aan niemand iets verplicht en ik doe het schrijven toch vooral voor mezelf. Dat anderen er ook wat aan hebben, is alleen maar mooi meegenomen.

Tips & ideeën

Zelf zin om een boekenblog te beginnen? Ik geef je graag een aantal tips.

Denk van tevoren goed na welke genres je het meest interessant vindt en vermeld dit op je blog. Het geeft duidelijkheid voor bezoekers, en zo kunnen andere liefhebbers van het genre je blog makkelijker vinden.

Begin geen blog in de hoop allerlei gratis boeken te ontvangen, vooral niet in je eerste week. Ik zou zeker eerst een half jaar regelmatig recensies plaatsen voordat je contact gaat zoeken met een uitgeverij. En doe het zelfs dan met mate: vraag alleen recensie-exemplaren aan van boeken die je écht interesseren.

Plaats een pagina met een overzicht van alle recensies die je hebt geschreven. Zet deze lijst op alfabetische volgorde van schrijver of titel. Zo kunnen bezoekers die op zoek zijn naar een bepaald boek, snel en makkelijk de juiste recensie vinden.

Maak zelf foto’s voor bij je recensies (al is dat bij een e-book wat lastiger natuurlijk). Een zelfgemaakte foto staat altijd wat persoonlijker dan een plaatje van het omslag dat je op Google hebt gevonden.

Koppel je blog aan social media: zo is het makkelijker voor mensen om je te volgen en op de hoogte te blijven van alle nieuwe recensies.

Als laatste tip: lees alles wat je plaatst goed na. Dit geldt natuurlijk voor ieder soort blog, maar een stukje vol spel- en typfouten leest echt niet fijn.

Een aantal favorieten

Adorablebooks.nl

Dit blog wordt gerund door vier meiden die schrijven over allerlei verschillende genres: van chicklits tot non-fictie en van thrillers tot reisboeken. Ohmybookblog.com

Dit blog is niet alleen een feestje om naar te kijken, maar ook ontzettend uitgebreid. Lisanne schrijft over al haar favoriete boeken, films en muziek. Boekboetie.be

Annelies deelt haar passie voor lezen graag met de wereld. Op haar blog schrijft ze al zes jaar lang recensies over boeken in allerlei genres. Writingaboutbooks.nl

Stiekem een beetje schaamteloze zelfpromotie: dit is mijn blog en zoals ik al vertelde, schrijf ik met name over literaire fictie. Maar ook non-fictie, fantasy en poëzie behoren tot mijn favorieten.

Tekst en beeld Quirine Brouwer (@shadowsonthewall)