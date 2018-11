Stiekem missen we de vriendenboekjes en invul-dagboeken van vroeger weleens. Illustrator Meera Lee Patel maakte een versie voor volwassenen: Made out of stars.

Wat is nu echt belangrijk in het leven? Hoe kan ik mezelf beter begrijpen en accepteren? Dat soort vragen staan in het invulboek Made out of stars. Behalve dat het prachtig is vormgegeven en geïllustreerd, staan er ook mooie quotes en opdrachten in die veel inzicht kunnen geven. Het is een echt doe-boek, waarmee je dingen soms net even anders kunt gaan zien.

In het boek vertelt Meera Lee Patel dat we, net als sterren, bij elkaar worden gehouden door onze eigen kracht. En dat wil ze overbrengen met dit boek. Haar boodschap: wees een beetje lief voor jezelf, dan voel je je ook meer verbonden met de wereld om je heen.

In Flow 6 vertelt Meera Lee Patel uitgebreid over haar jeugd, de lange weg die ze aflegde om illustrator te worden, wat haar inspireert en wat ze nog hoopt te bereiken.

Fotografie en illustraties Meera Lee Patel