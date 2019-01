Kijktip: Tidying up with Marie Kondo

Ze staat bekend om haar tips over ontspullen en opruimen en ze schreef er meerdere boeken over. Nu is er ook een tv-serie: Tidying Up with Marie Kondo.

In de achtdelige serie bezoekt Kondo een aantal Amerikaanse gezinnen om te laten zien hoe je spullen uitzoekt en opruimt, met als doel een gelukkiger leven. Ieder gezin heeft zijn eigen worstelingen met (het teveel aan) spullen. Zo is er een familie met twee kinderen die verhuizen naar een kleiner appartement, helpt Kondo een rouwende weduwe met het maken van een frisse start en laat ze twee jonge schrijvers zien hoe ze hun boekenverzameling in kunnen perken.