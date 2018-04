Leestip: Het bosboek

Als je zonder doel gewoon wat in het bos gaat dwalen, valt je soms ineens iets nieuws op. In Het bosboek (of op de poster die erbij zit) kun je opzoeken wat het is.

In Het bosboek staan veel weetjes – over hoe je het verschil ziet tussen een spar en een den bijvoorbeeld (de naalden van een den zitten altijd per twee vast aan de tak). Het is geschreven door de Vlaamse Sarah Devos, die in de stad woont maar in het weekend vaak in het bos is. Op haar eigen website vertelt ze over ‘shinrin-yoku’, Japans voor forest bathing. Dat probeert ze iedere zondag te doen. “Je onderdompelen in het groen. Of dat nu in een bos is of aan zee, aan het water of op een heidevlakte: als het er maar lekker naar ‘buiten’ ruikt en ik het er vanbinnen warm van krijg.” (Het bosboek, € 24,99, M-Books)

Tekst Marije van der Haar-Peters