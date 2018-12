Podcasts over boeken

Om naar te luisteren tijdens het strijken, onderweg in de auto of tijdens het sporten: podcasts. Omdat we bij Flow zo van lezen houden, verzamelden we er een aantal over boeken.

De Boekencast Luchtige en gezellige podcast waarin Sander, David en Wietse iedere maand kritisch een boek bespreken. Zowel fictie (Bot van Charles den Tex bijvoorbeeld), als non-fictie (12 regels voor het leven van Jordan B. Peterson). Te beluisteren op iTunes of Soundcloud.

De Grote Vriendelijke Podcast We schreven er al eerder over, maar de Grote Vriendelijke Podcast hoort natuurlijk ook in dit rijtje thuis. Een podcast over kinderboeken, voor volwassenen. Maandelijks bespreken jeugdboekenrecensenten Bas Maliepaard (Trouw) en Jaap Friso (JaapLeest.nl) net verschenen kinderboeken en nieuwtjes uit de jeugdliteratuur, en zijn er auteurs te gast. Te beluisteren op Degrotevriendelijkepodcast.nl of via iTunes, Apple Podcasts of Stitcher.

Ondercast Een literaire podcast met ruim een uur proza, poëzie, toneelteksten en interviews. De makers Dennis Gaens en Lisa Weeda beschrijven het als een luisterboekvariant van een literair tijdschrift. Inmiddels is de allerlaatste aflevering opgenomen, maar je kunt ze alle 66 terugluisteren op Ondercast.com.

Selected shorts In deze Engelstalige podcasts worden korte verhalen van beginnende én bekende schrijvers tot leven gebracht door ervaren acteurs. Te beluisteren via iTunes of Soundcloud.

Audio Book Club Via deze Engelstalige podcast kun je lid worden van een boekenclub zonder je huis te hoeven verlaten. In de podcast worden nieuwe en belangrijke boeken besproken. Lees ze zelf en luister mee met de critici die het boek – soms heftig discussiërend – bespreken. Te beluisteren op Slate.com, maar ook via iTunes en Stitcher.

Het verhaal Schrijver en interviewer Monique Huijdink interviewt Nederlandse en Vlaamse schrijvers over hun werk. Je vindt de afleveringen op Podcasthetverhaal.nl.