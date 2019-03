Boekentip: Draw your day

Beginnen met tekenen: makkelijker gezegd dan gedaan, want de inspiratie is vaak ver te zoeken. Illustrator Samantha Dion Baker bedacht er iets op.

“Ja maar, wát moet ik dan tekenen,” is de vraag die Samantha Dion Baker het meest gesteld wordt. Haar antwoord: “Begin gewoon met wat je voor je ziet. En is dat elke dag hetzelfde, zoals je tandenborstel of je kopje thee, dan teken je die gewoon opnieuw en opnieuw. Er is geen betere manier om dingen als perspectief en licht onder de knie te krijgen. Bovendien: door je te richten op die alledaagse momenten, ga je zien wat daar eigenlijk zo mooi is.”

In haar boek Draw your day – An inspiring guide to keeping a sketch journal helpt Samantha je op weg met je eigen tekendagboek. En kijk, Flow is ook vertegenwoordigd in haar eigen versie:

Tekst Ellen Nij Bijvank Illustraties Samantha Dion Baker