Uke-liefde

Toen Barbara Tammes (schrijver en ideeënbedenker) iemand aan een watertje ukelele hoorde spelen, was ze verkocht – hoewel ze zichzelf absoluut geen muzikaal talent vindt.

Die iemand was yogaleraar Liselotte Goed, en samen geven ze inmiddels laagdrempelige ukelele-workshops in het hele land. En er is nu een boek: We’re here to get you uked, waarmee je volgens de twee in een weekend uke leert spelen. Ook (juist!) als je plezier in muziek ooit is vergald door een boze pianojuf of als je denkt dat het toch nooit lukt.