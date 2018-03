We verzamelden vier boeken over stilte en simpeler leven.

Winter in Maine – Gerard Donovan

Midden in de bossen van Maine (in het noorden van de Verenigde Staten) woont Julius Winsome in zijn blokhout, omringd door de boeken van zijn vader. Hij heeft eigenlijk niet te wensen, totdat er twee ingrijpende dingen in zijn leven gebeuren: iets met de liefde en iets met een huisdier. Vanaf dan komt zijn leven in een rare maar ook heel heftige draaikolk terecht, die prachtig is verwoord. (Nieuw Amsterdam)

Een heel leven – Robert Seethaler

In een afgelegen bergdorp woont Andreas Egger. Zijn bestaan is simpel en ook een beetje eenzaam, maar hij neemt het leven zoals het komt. Een klein boekje waarin juist in de eenvoud zo veel wijsheden verscholen zitten. (De Bezige Bij)

Perfecte stilte – Thomas Verbogt

De boeken van Thomas Verbogt zijn zo mooi omdat er van die overdenkingen in staan die veel later ineens weer eens oppoppen in je hoofd. In perfecte stilte brengt een onverwachte ontmoeting hoofdpersoon David weer terug bij zijn jeugdvriendin Valerie, die expres mis sprong van een dak. David zag het allemaal gebeuren. Vanaf dan voelt hij een soort drukkende stilte in zijn leven, die hij op zijn 56e eindelijk onder ogen ziet. (Nieuw Amsterdam)

De uitweer – Amy Liptrot

Op haar achttiende ontvluchtte schrijver Amy Liptrot haar geboortegrond, maar na tien jaar Londen keert ze toch weer terug op de Schotse Orkney-eilanden. Ze wil afrekenen met haar alcoholverslaving en hoopt hier rust te vinden. De natuurbeschrijvingen in dit boek zijn adembenemend mooi, evenals de verhalen over zwemmen in zee. (Ambo | Anthos)

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustratie Claudi Kessels