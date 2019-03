Zo begin je een boekenclub

Samen over boeken praten en nieuwe mensen ontmoeten, dat is het leuke van een boekenclub. Kun je bij jou in de buurt niet zo’n groepje vinden? Begin er dan zelf een.

Bepaal het type boekenclub

Wat is het doel van de boekenclub? Wil je alleen over boeken praten of bijvoorbeeld ook van tevoren samen eten? Moet iedereen de boeken echt (helemaal) lezen, of vind je dat niet zo belangrijk? Kortom: hoe zie je de boekenclub voor je? Als je daar van tevoren over nadenkt, is het voor toekomstige leden duidelijk wat ze kunnen verwachten. Denk ook na of je een online (bijvoorbeeld via Goodreads of Instagram) of offline boekenclub wilt beginnen.

Welke genres?

Wil je alleen thrillers of historische romans lezen, of ben je geïnteresseerd in meerdere genres? Ook dit is handig om van tevoren vast te stellen, zodat je mensen kunt uitnodigen die het ook leuk vinden om dat soort boeken te lezen.

De grootte van de groep

Wil je de groep klein houden of juist veel mensen uitnodigen? Het voordeel van een grote groep is dat je veel ideeën en meningen te horen krijgt en dat het gesprek niet snel stilvalt. Een nadeel kan zijn dat niet iedereen zo makkelijk aan het woord komt. Ook is het moeilijker om een geschikte locatie te vinden. Kleinere groepen zijn wat intiemer en je kunt gewoon bij iemand thuis afspreken.

Lees ook: Boekentip: Open ogen

Mensen uitnodigen

Vervolgens kun je mensen gaan uitnodigen. Ken je in je omgeving niemand die van lezen houdt? Kijk dan eens op boek-gerelateerde Facebook-groepen zoals Boekenverslinders. Ook kun je vragen of je een advertentie op mag hangen bij de plaatselijke bibliotheek of boekhandel.

Kies een locatie

Als de aanmeldingen binnenkomen en je een beter idee krijgt van de uiteindelijke grootte van de club, kun je een locatie kiezen. Wil je het bij jou thuis doen, in de bibliotheek, in een koffietentje? Weeg de voor- en nadelen af. De bibliotheek is rustig maar misschien iets te formeel. Een koffietentje is gezellig en sociaal, maar ook vaak druk en rumoerig. Je kunt er ook voor kiezen om de club iedere keer bij iemand anders thuis te houden.

Boeken kiezen

Dan komt de vraag: welke boeken gaan jullie lezen? Wil je dat (bijvoorbeeld aan het eind van elke meeting) met z’n allen bepalen of houd je dat liever in eigen hand? Sowieso is het fijn als je openstaat voor suggesties en de anderen mee laat denken over boekkeuzes. Wat je ook kunt doen, is een aantal suggesties aandragen en de leden daaruit laten kiezen. Denk bij de keuze voor een boek aan de moeilijkheidsgraad en het aantal pagina’s. Ook is het fijn als het boek in het Nederlands is vertaald en te leen is bij de bibliotheek.

Denk na over verrassende extra’s

Maak je boekenclub nog leuker door wat extra’s te regelen. Zoek contact met de uitgeverij van het boek: misschien hebben zij nog oud promotiemateriaal liggen (denk aan boekenleggers of posters) of hebben ze leesclubvragen beschikbaar over het boek. Ook zijn sommige auteurs bereid om met boekenclubs in gesprek te gaan. Vragen kan natuurlijk altijd.

Begin van de meeting

Als de leden van de boekenclub elkaar niet kennen, is het leuk om met een ijsbreker te beginnen. Dan krijgt iedereen alvast de kans om iets te zeggen, en dat maakt het makkelijker om daarna een gesprek op gang te brengen. Vraag bijvoorbeeld of iedereen kort iets over zijn drie favoriete boeken of auteurs wil vertellen. Of laat iedereen zijn favoriete boek opschrijven, hussel de briefjes door elkaar en laat de groep vervolgens raden wie bij welk boek hoort.

Het gesprek

En dan begint het deel waar het allemaal om draait: het gesprek over het boek. Het is handig om van tevoren wat achtergrondinformatie te zoeken over het boek en de schrijver (dit kun je ook laten rouleren). Je kunt kiezen voor een losse, spontane discussie, maar voor een beetje structuur is het handig om minstens een paar vragen voor te bereiden. Denk aan de personages, favoriete quotes, het omslag, de tijd waarin het zich afspeelt, het perspectief (wie is de verteller), de betekenis en het verhaal zelf. Zouden de leden het boek aan iemand aanraden? Wat was hun favoriete personage? Wat zouden ze de auteur willen vragen? Er is vast meer dan genoeg om over te praten. Stel van tevoren een eindtijd vast, om te voorkomen dat de discussie heel erg uitloopt.

En dan?

Tegen het eind van de meeting kunnen jullie het samen hebben over de volgende bijeenkomst. Wat wordt het volgende boek, de datum en locatie, de discussievragen, wie zoekt wat achtergrondinformatie? Het leuke is dat iedereen iets kan inbrengen en mee kan denken. Sta open voor feedback, kritiek en ideeën en de boekenclub kan bijna niet anders dan een succes worden.

Wil je toch liever eerst lid worden van een bestaande boekenclub voordat je er zelf eentje begint? Op Meetup.com kun je allerlei clubs bij jou in de buurt vinden. Hier kun je uiteindelijk ook je eigen boekenclub aanmelden als je wilt dat hij ontdekt wordt door meer mensen.

Heb je nog boekensuggesties nodig voor je club? Bekijk dan eens onze boekentips.

Fotografie Jenna Anderson/Unsplash.com