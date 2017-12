De boekentip van Jennifer

Er zijn van die boeken die je altijd bijblijven. In Flow Boeken en Lezen zit speciaal voor die boeken een ‘Books-to-remember’-notitieboekje. Om bijzondere details op te schrijven, zodat je ze niet vergeet. Jennifer Orkin Lewis illustreerde het en vertelt ons welk boek grote indruk op haar maakte.

Jennifer: “Ik ben al vijfentwintig jaar lid van een boekenclub en ik vind dit echt een moeilijke vraag. Het boek waar ik maar aan bleef denken nadat we het deze zomer hadden gelezen, is 4321 van Paul Auster. Een waanzinnig lang verhaal over een jongen die je volgt tot hij opgroeit als man. Het zijn eigenlijk vier verschillende versies van zijn leven waarbij je ontdekt wat er gebeurt als er kleine omstandigheden veranderen en welk effect dat heeft op de rest van zijn leven.

Eerst kwamen we eens per maand bij elkaar met de boekenclub, maar tegenwoordig is iedereen zo druk en zien we elkaar eens in de twee of drie maanden in The Hat Shop in New York, de winkel van een van de leden. We proberen hoedjes uit en praten over de boeken. Het leuke aan de boekenclub is dat ik boeken lees, die ik zonder de groep nooit zou kiezen. We lezen allerlei genres en kiezen om de beurt een titel.”

Jennifer Orkin Lewis ontwerpt, schildert en illustreert voor diverse opdrachtgevers (je ziet haar werk ook regelmatig in Flow, zoals in het nieuwste Flow Book for Paper Lovers) en ze schreef het boek Draw Every Day, Draw Every Way. Al vier jaar lang deelt ze dagelijks haar tekeningen uit haar schetsboek op Instagram.

Jennifer geeft het stokje door aan illustrator Monika Forsberg. Binnenkort kun je op ons blog lezen welk boek zij nooit meer zal vergeten.

Illustratie: Jennifer Orkin Lewis