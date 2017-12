Boekentip van Monika  

Er zijn van die boeken die je altijd bijblijven. Jennifer Orkin Lewis vertelde in de vorige aflevering van deze rubriek welk boek grote indruk op haar maakte. Nu geeft ze het stokje door aan illustrator Monika Forsberg uit Londen.

Monika: “Mijn liefde voor het geschreven woord begon al vroeg. Op het nachtkastje van mijn ouders lag altijd een stapeltje bibliotheekboeken. Ik herinner me dat ik naast mijn moeder lag en net deed alsof ik wist wat erin stond. Ik wilde zo graag leren lezen. Toen het eenmaal zo ver was, heb ik heel veel boeken verslonden. Als kind bracht ik veel tijd door in de bibliotheek. Lezen is voor mij magie: ik heb tussen de bladzijdes al zo veel verschillende werelden bezocht.

Tegenwoordig vind ik het lastig om tijd te vinden om te lezen, naast mijn werk en gezin. Daarom luister ik audioboeken. Onlangs luisterde ik The fishermen van Chigozie Obioma en ik raakte er helemaal door betoverend. Het boek gaat over conflicten tussen tradities en de moderne tijd. Een fascinerend verhaal over mythes, bijgeloof, voetbal, politiek en de kindertijd van vier broers die opgroeien in Nigeria. Het speelt zich af in een land dat zo anders is dan het mijne, maar wel in een tijd die ik ken: de jaren negentig.”

Monika Forsberg is geboren in Zweden en werkt als illustrator en animator. Ze woont in Londen en heeft twee kinderen. Haar werk omschrijft ze als ‘een explosie van kleur en humor’. Met pen, papier en verf combineert ze alledaagse observaties en fantasie.

Monika Forsberg werd door Jennifer Orkin Lewis gevraagd om een boekentip en geeft het stokje door aan illustrator Victoria Johnson. Volgende week kun je lezen welk boek zij nooit meer zal vergeten.

In Flow Boeken & lezen vind je een Books-to-remember-schriftje waarin je dingen kunt noteren over de boeken die indruk op jou maakten.

Illustratie Jennifer Orkin Lewis