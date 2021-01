Nieuwe boeken in februari

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van februari 2021 waar we naar uit kijken.

Watercolor in simpele stappen – Michelle Dujardin

Met behulp van dit boek werk je in simpele stappen naar je eigen schilderij toe, en al doende kom je tot rust.

Eerst zet Michelle Dujardin de juiste aquareltechnieken en -benodigdheden op een rijtje en leert ze je alles over de zen-werkwijze; een spontane, moeiteloze schildermethode om je geest te kalmeren. Daarna volgen vier hoofdstukken die elk een eigen thema hebben. Van herten tot herfstblaadjes, kraanvogels tot klaprozen; schilder prachtige flora en fauna na aan de hand van heldere stap-voor-stapfoto’s. (Luitingh-Sijthoff)

Genre: creatieve hobby

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Nala’s wereld – Dean Nicholson

Dit is een waargebeurd verhaal over een grote Schotse man die langs de kant van de weg een uitgehongerde kitten vindt en haar meeneemt op zijn fietstocht rond de wereld.

Als de dertigjarige Dean Nicholson vanuit Schotland begint aan een fietstocht rond de wereld, wil hij zo veel mogelijk leren over onze aarde. Maar hij had niet verwacht dat hij misschien nog wel meer zou leren van zijn ongewone metgezel. Want wanneer Dean drie maanden op reis is, vindt hij op een verlaten bergpad tussen Montenegro en Bosnië een kitten. Helemaal alleen. Dean kan het smoezelige diertje gewoonweg niet aan haar lot overlaten, dus neemt hij haar mee naar een lokale dierenarts en verzorgt hij Nala tot ze weer op haar eigen pootjes kan staan. Vanaf dat moment zijn ze onafscheidelijk. (Boekerij)

Genre: biografie

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

De hemelproef – Olli Jalonen

De hemelproef is een historische avonturenroman over de strijd tussen geloof en wetenschap in de zeventiende eeuw. De jonge Angus doet waarnemingen voor wetenschapper Halley op het eiland St. Helena. Ook als Halley weer naar Londen is vertrokken, blijft Angus trouw zijn waarnemingen doen, dromend van Londen en zijn meester van wie hij nog zo veel had willen leren.

Dan treft een verwoestende daad van geweld Angus’ familie. Het markeert het aanbreken van onheilspellende tijden op het eiland. In het diepste geheim wordt Angus met een schip meegestuurd naar Engeland. In zijn kleding is een brief genaaid, die hij via meester Halley aan de machthebbers in Londen moet zien door te spelen. Verstopt in het kraaiennest begint Angus’ nieuwe leven, dat hem weer zal terugvoeren naar de grote astronoom. En hem zo een plaats in geschiedenis van de wetenschap zal geven. (Mozaiek)

Genre: historische roman

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Het woud van wol en staal – Natsu Miyashita

Tomura raakt als jongen in de ban van het geluid van een vleugel die gestemd wordt bij hem op school. De klanken nemen hem in gedachten mee naar de donkere, luisterrijke bossen die zijn geliefde geboortedorp in de bergen omringen. Vanaf dat moment is hij vastbesloten meer te leren over het instrument en het bijzondere ambacht van pianostemmer.

Onder de hoede van drie meester-pianostemmers begint Tomura zijn opleiding, en zijn gevoel voor schoonheid ontluikt steeds meer. Maar de angst om niet goed genoeg te zijn is altijd aanwezig op de achtergrond. Als hij wordt uitgenodigd om de piano van twee getalenteerde zussen te stemmen, wordt zijn beoordelingsvermogen op de proef gesteld. (J.M. Meulenhoff)

Genre: literaire roman

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Shuggie Bain – Douglas Stuart

Hugh ‘Shuggie’ Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een vervallen sociale huurwoning in Glasgow, Schotland. Zijn moeder Agnes is alles voor Shuggie. Zij droomt van een ‘echt’ huis en een beetje glamour in haar leven. Ze is getrouwd met een vreemdgaande taxichauffeur, maar behoudt haar trots door er altijd goed uit te zien – haar getoupeerde haar, make-up en parelwitte kunstgebit maken haar tot een Glasgowse Elizabeth Taylor. Terwijl Shuggie worstelt met zijn seksualiteit, zoekt Agnes steeds vaker steun in drank. Agnes steunt haar zoon, maar haar verslaving begint alles te overschaduwen, zélfs de liefde voor haar Shuggie. (Nieuw Amsterdam)

Genre: literaire roman

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Samenstelling door Sara Assarrar