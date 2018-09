Planten van papier

Kunstenaar en ontwerper Corrie Beth Hogg (40) woont in New York. Haar boek Handmade houseplants is net verschenen en op ons blog vertelt ze hoe dit project is ontstaan.

Hoe zijn je papieren planten in dit boek beland?

“De uitgever van het boek, Timber Press, nam contact met me op. Waanzinnig leuk natuurlijk. Het duurde uiteindelijk wel tweeënhalf jaar om het boek te maken – van het concept uitwerken tot de publicatiedatum. In het boek staan meer dan dertig tutorials voor planten en meer dan tweehonderdvijftig foto’s. Het kostte ons fotograaf Christine en Han en mij dus wel even om alles te maken en elke foto te plannen.”

Waarom ben je papieren planten gaan maken?

“Ik maak mijn hele leven al dingen en ik hou ervan om alles wat ik leer, te delen met anderen. Daarom plaats ik al een paar jaar tutorials op mijn blog. Het was dus best een logische stap voor mij om dit boek te maken. Dat iedereen tegenwoordig zo van kamerplanten houdt, is voor mij een fijne bijkomstigheid. Dit boek is vooral voor mensen die geen groene vingers hebben, maar wel graag creatief bezig zijn.”

Heb je een favoriete plant?

“Mijn favoriet is de Rex begonia vine. Ik hou van het donkergroene en paarse van de plant en de details zijn heel verfijnd. Ze lijken wel geschilderd. In het echt kan de plant heel groot worden, maar zijn sierlijkheid blijft. Bij de papieren versie kun je dat nabootsen door de bladeren met draden te buigen. De bladeren zijn ook prachtig om in een vaasje stoppen of op een cadeautje te plakken als versiering. Deze plant heeft gewoon veel om van te houden.”

Handmade houseplants, Corrie Beth Hogg, met foto’s van Christine Han (Timber Press)