Behoefte aan iemand beter leren kennen? Met deze 4 tips voer je diepere gesprekken

Beginnen met smalltalk is goed, dat schept een gevoel van verbondenheid. Maar durf daarna van het gebaande pad af te gaan door ruimte te maken voor een afwijkende visie of een verrassende vraag. En je eigen neiging tot controle – en de wens om een gesprek een bepaalde kant op te krijgen – te laten varen.

Begin niet meteen over jezelf, maar toon oprechte interesse door zorgvuldig en actief te luisteren. In plaats van het geijkte ‘hoe gaat het?’ kun je een mooie, persoonlijke vraag stellen: een eerste uitnodiging aan de ander om zichzelf te laten zien.

Stel verdiepende vragen

Je bereikt diepgang door vragen te stellen die inhaken op de persoonlijke motieven, gevoelens en waarden van de ander. Bijvoorbeeld: “Waarom is dit zo belangrijk voor je?” Of: “Hoe is dit zo gekomen?” Maar ook concrete vragen kunnen een mooi gesprek op gang brengen, zoals: “Op welk moment was je het meest trots de afgelopen week?” En: “Waar verwonder je je de laatste tijd over? Wat ergert je? Welke belangrijke keuze heb je onlangs gemaakt?”