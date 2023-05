5 gewoontes die je eigenlijk niet verder helpen

Gewoontes zijn er om je verder te helpen in het leven. Op de automatische piloot vink je taken af of vertoon je gezond gedrag. Maar sommige gewoontes doen het tegenovergestelde.

Je gewoontes beïnvloeden je motivatie. Soms heb je het voornemen om iets anders aan te pakken – niet meer eindeloos scrollen op social media of op tijd naar bed gaan bijvoorbeeld –, maar zijn het je gewoontes die roet in het eten gooien. Vaak zijn het kleine gewoontes die zo in je systeem zitten, dat je niet doorhebt dat ze je eigenlijk energie ontnemen.

Wil je je motivatie en energielevel een opzwieper geven? Probeer dan eens te breken met de gewoontes die je die ontnemen.

1. Weinig zonlicht

De zon geeft ons energie, motivatie en maakt ons gelukkiger. Hoe meer zonuren, hoe meer positieve gevoelens, schreven we eerder.

Dat komt doordat zonlicht de aanmaak van de gelukshormonen serotonine en adrenaline stimuleert en de aanmaak van melatonine remt. Met als gevolg dat we energie krijgen en lekkerder in ons vel zitten.

Probeer jezelf – met name ’s ochtends als je wakker wordt – tien tot dertig minuten bloot te stellen aan zonlicht (jep, ook als ie zich achter de wolken verstopt). Herhaal dit ’s middags.

2. Veel zitten

Nederlanders zitten gemiddeld 8,7 uur per dag. Jongeren van twaalf tot twintig jaar zitten nog meer: gemiddeld 10,4 uur per dag, aldus het RIVM. Hoewel we best wat vaker niks mogen doen, mogen we wel wat vaker opstaan en bewegen.

Zitten heeft effect op onze algehele gezondheid en beïnvloedt onze energielevels. Dat betekent niet dat je die fijne fauteuil direct de deur uit moet doen, maar wel dat het goed is om vaker op te staan.

Dat verbetert niet alleen allerlei fysieke processen in je lichaam, zoals het verlagen van je bloeddruk, het vermindert ook psychologische stress. Zet bijvoorbeeld elk halfuur een wekker en sta dan twee tot vijf minuten op (zet een kop thee, doe een dansje, hang de was op of maak de wc schoon).

3. Weinig water drinken

We kunnen niet lang zonder water. Niet gek als je beseft dat we voor meer dan de helft uit water bestaan. We hebben het nodig om interne processen gaande te houden en om energiek te blijven.

Zelfs een licht tekort aan water kan al effect hebben op onze mentale en fysieke prestaties: het maakt je vermoeid, prikkelbaar en licht in je hoofd.

Voldoende water drinken, zo’n twee liter per dag, houdt je scherp en gemotiveerd. Handig: deze grafiek van Healthdirect geeft een mooie indicatie hoe je aan je plas kunt zien of je genoeg water drinkt.

4. Je dag reactief beginnen

Zeg eens eerlijk: hoe vaak grijp je ’s ochtends na het wakker worden naar je telefoon om eerst even gedachteloos door social media te scrollen? Maar iets wat zo onschuldig en zelfs ontspannen lijkt, heeft meer effect op je motivatie dan je denkt, lezen we op Primer Magazine.

Door de dag met notificaties en berichten te beginnen, kom je in een reactieve modus. In plaats van zelf bepalen wat belangrijk is, reageer je op de to do’s uit je omgeving met als resultaat dat je motivatie dropt.

Draai de rollen om en begin je dag proactief: maak tijd vrij voor jezelf en jouw behoeften (maak een wandeling, lees een boek, eet een lekker ontbijt, beoefen mindfulness) en start de dag met de taken die voor jou belangrijk zijn.

5. Veel tijd in je gedachten doorbrengen

We kunnen veel tijd in ons hoofd doorbrengen. We spelen allerlei mogelijke situaties en what if’s af in onze gedachten die ons aan het eind van de streep niet verder helpen.

Te veel nadenken of piekeren is vermoeiend en komt ons humeur vaak niet ten goede. Hoewel het een logische reactie is van ons brein – dat probeert ons zo in veiligheid te brengen – brengt het ons niet verder in het leven.

Wat je kunt doen? Je gedachten van je af schrijven, een piekerkwartier inlassen of mindfulness beoefenen. Je gedachten mogen er zijn, maar laat ze niet de leiding nemen. Ben jij een overthinker? Zo zet je zorgen om in helpende gedachten.

Tekst Lisanne van Marrewijk Bron Primer Magazine Fotografie ©Beatrix Boros/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 29 april 2023