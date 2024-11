Geen zin in seks en bang dat het invloed heeft op je relatie? Dit moet je weten volgens een sekstherapeut

Misschien herken je het wel. Je bent (al wat langer) in een relatie en als je eerlijk bent, heb je weinig zin meer in seks. Volgens een sekstherapeut zijn er drie dingen die je moet weten.

Gepubliceerd op 3 november 2024

Laten we meteen een bommetje droppen: er zijn twee verschillende vormen van ‘zin hebben in’. De eerste vorm kennen je waarschijnlijk. Je ziet het in films, leest het in boeken en kent het van verhalen: spontane zin in seks. Je denkt aan iets seksueels of ziet iemand die je aantrekkelijk vindt en bam: zin. Volgens therapeut Caitlin Cantor denken veel mensen dat dit de énige vorm van verlangen is. Daar is echter niets van waar.

Twee vormen van seksueel verlangen

Zo is er ook nog een tweede vorm, en die heet in het Engels heel mooi responsive desire. Bij deze variant krijg je pas zin in seks op het moment dat je ernaartoe werkt. Dus als je partner initieert en jij je herkent in die tweede vorm, denk je eerst misschien: hier heb ik eigenlijk geen zin in. Tot je wat zoent of elkaar aanraakt en je plotseling wél wil. Responsive desire kan ook ontstaan door het lezen van erotica of het zien van een hete scène op televisie.

Volgens Cantor kan het enorm bevrijdend zijn voor jou en je partner(s) om te weten in welke categorie je valt. Zo kun je voorkomen dat de een gefrustreerd raakt of onzeker wordt en de ander misschien het gevoel heeft dat er iets mis met hem of haar is. Want je hoort toch altijd zin te hebben in je partner?. Nee, dus. Voor sommige mensen moet het gecreëerd worden. Nog twee waarheden over seksueel verlangen.

Je voorkeur kan veranderen

De enige constante is verandering en dat geldt net zo goed voor je seksleven. Volgens Cantor is het eigenlijk van de zotten dat we verwachten dat twee mensen precies op hetzelfde moment zin hebben in seks én daar ook de tijd en energie voor hebben.

De realiteit is dat het vaak niet evenwijdig loopt. Soms zit de een lekker in zijn vel, heeft hij of zij weinig stress en veel behoefte aan seks, terwijl de ander op dat moment veel onrust ervaart en er niet aan moet denken. Als je dit van elkaar weet en het naar elkaar communiceert, kun je veel frustraties en onbegrip voorkomen.

Je hoeft geen spontaan verlangen te voelen om seks te hebben

Lang is gedacht dat eerst spontaan verlangen komt, dan zin, vervolgens seks en uiteindelijk een orgasme. Inmiddels is dit idee achterhaald volgens Cantor. Zo ervaren mensen met responsive desire het juist andersom: eerst wordt er zin gecreëerd, en dan komt er pas verlangen. Bij sommigen komt die zin in seks pas ná een orgasme, en ook dat is helemaal oké. Het is niet zo rechtlijnig als vroeger gedacht werd.

