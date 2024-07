Moe? Misschien komt het door deze onverwachte energieslurpers

Je slaapt goed, eet gezond en zorgt goed voor jezelf. Toch voel je je al-tijd moe. Hoe zit dat nou? Misschien ligt het aan een van deze onverwachte energieslurpers.

Gepubliceerd op 12 juli 2024

Volgens de Amerikaanse psychiater Tyson Lippe weten we heel goed hoe we onszelf op moeten laden, maar zijn we minder goed in het dichten van onze energielekken. Zo snappen we echt wel dat we voldoende slaap nodig hebben om fit te zijn en dat een uur of twee sporten in de week goed voor ons is, ook al hebben we er niet altijd zin in.

Dat het gebrek aan energie ook kan liggen aan de content die we consumeren, het aantal momenten dat we afgeleid raken en de meldingen op onze telefoon, daar zijn we ons minder bewust van. Vier onverwachte energieslurpers en de fix.

4x Onverwachte energievreters

Naar heftige televisie kijken

Zoals die crime docuserie, bijvoorbeeld. Een uurtje televisie kijken lijkt onschuldig, maar als je naar programma’s kijkt die veel emoties in je oproepen, kan het overweldigen. Volgens Lippe moet je hoofd vervolgens extra hard werken om die emoties weer te reguleren. Dat kost energie. Dit geldt trouwens voor zowel prettige als moeilijke emoties.

De fix: Ga na hoe je je voelt na een uur televisie kijken en zoek voor jezelf uit welke soort content je energie kost. Je kunt er dan voor kiezen om die ene docuserie niet meer te kijken in de avond, of er af en toe een boek bij te pakken.

Je snel af laten leiden

Door een onverwacht telefoontje, bijvoorbeeld. Volgens neuroloog Rana Mafee is dat een zware taak voor je zenuwstelsel. ‘Je verandert plotseling van taak en moet opeens een gesprek voeren zonder dat je een gezicht kunt aflezen, of lichaamstaal. Je brein moet daardoor extra hard werken.’ Ben je eindelijk klaar met dat gesprek, kost het twintig minuten om weer volledig gefocust te werken. Lekker dan.

De fix: Vraag jezelf voordat je opneemt eerst af of je wel ruimte hebt voor een gesprek op dat moment. Kan het wachten? Rond dan eerst je taak af voordat je terugbelt. Je kunt ook aan je collega’s, vrienden en familie vragen of ze van tevoren even willen appen. Dan kun je je mentaal voorbereiden op het gesprek en kost het je minder energie.

Oppervlakkig ademhalen

Het lijkt allemaal automatisch te gaan. Toch blijken we vaak verkeerd adem te halen als we veel aan ons hoofd hebben. Volgens voedingspsycholoog Uma Naidoo komt er bij oppervlakkig ademhalen te weinig zuurstof in je lijf. Dat zorgt er weer voor dat je organen en cellen niet optimaal kunnen functioneren. Het triggert ook angstgevoelens en vermoeidheid.

De fix: Haal een paar keer diep adem op het moment dat je je gestrest of gespannen voelt. Daarmee tackle je niet alleen je oppervlakkige ademhaling, je doet ook je zenuwstelsel een plezier.

Kleine taken opstapelen

Je moet nog iemand bellen, die ene rekening betalen en oh ja, de melk is op. Het opstapelen van kleine taken kosten enorm veel mentale energie. Lippe: ‘Zelfs verplichtingen die maar één minuut duren, voelen als een enorme berg. Puur omdat je ze opstapelt.’

De fix: Als een taak minder dan vijf minuten in beslag neemt, voer hem dan liefst meteen uit. Dat scheelt weer ruimte in je hoofd. Lukt dat niet, maak dan een notitie. Hoef je meteen niet meer bang te zijn dat je het klusje vergeet.

