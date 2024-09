Neurobioloog Brankele kreeg zelf 2x een burn-out: dit leerde ze ervan

Een neurobioloog die zelf een burn-out krijgt, dat klinkt opmerkelijk. Brankele Frank schreef er een boek over en leerde dat je gevoelens wegstoppen niet helpt.

Interview Sjoukje van de Kolk Fotografie Elisa Ventur/Unsplash

Gepubliceerd op 15 september 2024

Neurobioloog Brankele Frank kreeg zelfs twee keer een burn-out. “Tja, neurobiologen zijn gewoon mensen en het schijnt dat het bij de loodgieter thuis ook weleens lekt. Wel had ik de behoefte om mezelf te begrijpen. Ik was heel lang ziek geweest en snapte gewoon niet waarom ik bijna niets meer kon, en dat niemand daar een sluitend antwoord op leek te hebben.

Allergisch voor stress?

Als neurobioloog weet ik hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, maar uit de medische wereld kreeg ik weinig handvatten aangereikt waar ik iets aan had. Chronisch gestreste ­hersenen functioneren heel anders dan ‘normale’. Bovendien lijkt je immuunsysteem in de war te zijn. Stress onderdrukt je afweersysteem normaal gesproken. Na een periode van chronische stress veert dat weer terug, vandaar dat je vaak ziek wordt op vakantie. Bij een burn-out lijkt het of je lichaam voortdurend in de ziek-zijn-stand staat door een overactief immuunsysteem, terwijl daar na een tijd geen goede aanleiding meer voor is. Bijna alsof je een allergische reactie vertoont op stress. Dat verklaarde waarom ik niets meer kon en mijn herstel zo lang duurde. Het bewees dat een burn-out niet, zoals soms gedacht wordt, alleen maar ‘tussen de oren’ zit.”

Simpele dingen als slapen, mediteren en in de zon zitten bleken het beste te helpen bij je burn-out. “Iedereen weet hoe je goed voor je lichaam zorgt. We voelen, ook zonder onderbouwing: je voelt dat een boswandeling heilzaam is en dat bewegen en slapen gezond zijn. Mij hielp het om te weten waaróm dat zo was, en hoe het kan bijdragen aan het kalmeren van je overactieve stresssysteem of het versterken van je immuunsysteem. Maar het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat de manier waarop je met je gevoel omgaat essentieel is.”

Laat je tranen rollen

“In onze samenleving staan rationeel denken en het cognitieve voorop. Emoties worden vaak een beetje verwaarloosd of opzijgeschoven. Dat deed ik ook. Ik stopte mijn gevoelens weg, maakte een grapje als ik iets moeilijk vond, waardoor ik er niet mee afrekende. Terwijl luisteren naar je gevoel en het uiten je zo veel meer op- levert. Door het ongemak in de ogen te kijken, heb je even pijn of een rotgevoel, maar daarna is het wel weg, dan heb je er iets mee gedaan, het verwerkt. Ook biologisch gezien geef je je lichaam daarmee de kans in z’n behoeftes te voorzien.”

Want wat brengt het je om je gevoel serieus te nemen? “Het klinkt misschien zweverig, maar als je je gevoel serieus neemt, luister je beter naar je lichaam en ga je minder snel over je grenzen heen. Door je gevoel te negeren, bagatelliseer je jezelf. Als ik nu verdrietig ben, sta ik mezelf toe om te huilen en zoek ik steun bij mensen om me heen. Ik geef me er even aan over en daarna kan ik weer verder. Ik heb gemerkt dat het heel ontwapenend kan zijn als je vanuit je eigen emoties spreekt. Het maakt je kwetsbaar en oprecht, en het mooie is dat eigenlijk iedereen daar goed op reageert. De verbinding die dan ontstaat, bereik je niet als je alles maar onderdrukt, weglacht of voor jezelf houdt.”

Het boek van Brankele Frank heet Over de kop (Das Mag).

Meer lezen