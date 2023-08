Hoe je toch die controle kunt loslaten: dit zeggen experts over uit je comfortzone stappen

Het kan zo lastig zijn: de controle loslaten. Want wat als… Toch is af en toe even een flinke stap uit die comfortzone zetten helemaal geen slecht idee. Dit zeggen deskundigen erover.

We horen je al denken: natuurlijk is dat niet makkelijk. Je bent niet voor niets een controlfreak. Maar je kunt jezelf vragen stellen om het makkelijker te maken, tipt de Amerikaanse psycholoog Amy Johnson, auteur van Being human op Tinybuddha.com.

Heb vertrouwen: het komt goed

“Waar ben ik bang voor dat er gebeuren zal als ik de controle loslaat? Is de avond écht verpest als mijn vriend die courgette vergeet te kopen? En zou het voelen als vrijheid als ik het laat gaan?”

Johnson vervolgt: “Als we er vertrouwen in zouden hebben dat we er, ondanks onverwachte gebeurtenissen, altijd weer oké uitkomen, hoeven we het universum niet te micromanagen. We laten het gaan. En openen onszelf voor alle soorten wonderbaarlijke mogelijkheden die er zouden zijn als we niet vastgeketend zaten aan het ‘goede’ pad.”

Ook de ‘Wat als…’-situatie kun je aan

Ook de Amerikaanse psycholoog Susan Jeffers schrijft in Feel the fear and do it anyway: “We zijn zo veel energie kwijt aan gekmakende zorgen over mogelijk onheil. We denken altijd: wat als… Als je wist dat je zou kunnen dealen met wat er ook op je pad kwam, hoefde je nergens bang voor te zijn.”

Fantaseren

Sartre schreef: ‘In de angst wordt men zich bewust van zijn vrijheid.’ In Grote denkers van The School of Life wordt zijn filosofie uitgelegd: “Pas ’s avonds laat, of als we ziek in bed liggen of een lange treinreis naar een onbekende bestemming maken, staan we onze geest toe om te dagdromen en ons minder conventionele dingen voor te stellen.

Deze momenten zijn verwarrend en bevrijdend tegelijk. We zouden het huis uit kunnen gaan en onze relatie verbreken. We zouden ontslag kunnen nemen, naar een ander land kunnen verhuizen en onszelf opnieuw uitvinden als iemand anders. We hebben meestal heel veel redenen waarom we dat onmogelijk achten.

Maar Sartre wilde dat we het normale, vaste perspectief af en toe links laten liggen en onze fantasie de vrije loop laten. We hoeven morgen niet naar ons werk te gaan om daar dingen te zeggen die we niet menen tegen mensen die we niet mogen. We hoeven onze levenslust niet op te offeren voor een vals idee van veiligheid.”

Stretch die comfortzone

De controle loslaten lijkt eigenlijk op het trainen van spieren: “Met ieder risico dat je neemt, iedere keer dat je je uit dat wat comfortabel voelt, beweegt, word je krachtiger,” schrijft psycholoog Susan Jeffers. “Met het groeien van je kracht, groeit ook je zelfvertrouwen. Het stretchen van je comfortzone wordt makkelijker en makkelijker, ondanks de angst die je misschien voelt.”

Daarbij, ‘goede’ en ‘slechte’ keuzes bestaan niet volgens Jeffers. “Pad A en pad B zitten beide vol kansen om het leven op een nieuwe manier te leven. Om te groeien. Het zijn kansen om erachter te komen wie je bent, wie je zou willen zijn en wat je zou willen doen in dit leven. Om de een of andere reden hebben we het gevoel dat we perfect moeten zijn. We zijn vergeten dat we leren van onze fouten.”

Laat je meedrijven

Volgens Psycholoog Amy Johnson zouden we eens lekker moeten meedrijven: “Als ik de controle probeer te houden, voelt het alsof ik in een kleine boot zit, peddelend tegen de stroom in. Het is zwaar. Het is een gevecht. Als ik ervoor kies om het te laten gaan, om me over te geven, visualiseer ik dat de boot omdraait, dat ik de roeiriemen loslaat en met de stroom meedrijf.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 21 augustus 2023