Somber en moe? Misschien heb je last van de weather whiplash

Je bent niet vooruit te branden en voelt je uitgeput en somber. Dat kan natuurlijk vele oorzaken hebben, maar één ervan is nog niet zo bekend: de weather whiplash. Wat is het en wat kun je eraan doen?

Tekst Bente van de Wouw Bron Marie Claire Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 18 december 2023, laatst bewerkt op 2 november 2024

Eigenlijk zegt de term het al. Een whiplash van het weer. Tijdens de overgangen van de seizoenen kun je er last van krijgen. Als het in de herfst plotseling niet meer zonnig en warm is, maar vochtig, guur en koud. Of als de buitenlucht aanvoelt alsof je regelrecht de vriezer in bent gestapt. Die grotere veranderingen kunnen impact hebben op je lichaam, met als gevolg moeheid, somberte en hoofdpijn.

Parvinder Sagoo is medisch hoofdadviseur en clinicus bij Simply Meds Online en legt in een artikel van Marie Claire uit hoe dit kan. Volgens hem heeft het alles te maken met (in het geval van de herfst en winter) de hoge luchtvochtigheid die ontstaat door regenachtig weer. “Heeft daarvoor de zon veel geschenen, dan kan die snelle verandering ons lichaam in de war brengen en daar worden we weer moe en lusteloos van.”

Dit kun je eraan doen

Het weer kunnen we niet kiezen, maar hoe we daarop reageren wel. Volgens Sagoo is het belangrijk om genoeg water te drinken, zodat je je hydratatie op peil houdt. Het kan helpen om je ogen regelmatig pauze te geven van schermen (dit vinden we sowieso een goed idee) en minimaal één keer per dag naar buiten gaan voor bijvoorbeeld een wandeling (ook al is ie kort) is ook verstandig.

Al deze tips nemen de symptomen niet per se weg, maar kunnen ze wel verminderen. En ondertussen wachten we gewoon op een waterig zonnetje dat door de wolken breekt.

