4x de mooiste wandelingen in de Ardennen

Net over de grens richting het zuiden vind je de Ardennen: een groen en heuvelachtig gebied dat rijk is aan avontuurlijke wandelroutes. 4x de mooiste wandelingen.

Wandelen langs de Ninglinspo – 6 km

Wist je dat de Ninglinspo de enige bergrivier van België is? Deze wandeling loopt langs die rivier. Je vindt hem in het zuiden van de Ardennen, vlakbij Aywaille en Remouchamps. Tijdens de wandeling van in totaal 6 kilometer kom je onder andere langs watervalletjes en avontuurlijke paden. Vergis je niet: 6 kilometer klinkt weinig, maar vanwege het klimmen en dalen doe je er gerust 2,5 uur over.

Laddertjeswandeling in Rochehaut – 5,5 km

De naam zegt het al: tijdens deze wandeling trotseer je de hoogtes aan de hand van ladders. Klinkt spannend, is het ook. Niet voor niets word je gewaarschuwd aan het begin van de wandeling over het avontuurlijke karakter ervan. Niet bang aangelegd? Dan is dit zeker een route om af te vinken.

Door de valei van Our – 12,3 km

Voor als je zin hebt in een pittige dagtocht. Tijdens deze tocht kom je niet alleen langs het kasteel van Vianden en Falkenstein in Duitsland, maar je loopt ook door een continue afwisselend landschap. Het is behoorlijk stijgen en dalen en de route is niet voor beginners.

Wandeling langs de Hoëgne – 8, 12 of 21 km

Nog een route die langs een rivier loopt, dit keer de Hoëgne in het oosten van de Ardennen. De wandeling begint rustig maar krijgt met zijn vlonders, bruggen en avontuurlijke paden al snel pit. Met haar watervallen, bruisende water en poeltjes tussendoor, is het geen straf om deze rivier te volgen. Je kunt zelf kiezen hoe lang je de route maakt.

