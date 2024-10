5 hobby’s die je welzijn een boost geven

Omdat hobby’s meer zijn dan fijn tijdverdrijf. Ze kunnen namelijk ook een boost geven aan je (mentale) welzijn. Neem bijvoorbeeld deze vijf.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Simon Hurry/Unsplash

Gepubliceerd op 19 oktober 2024

Gun jezelf een hobby, ook als je weinig tijd hebt. Volgens een artikel in Elle kan zo’n activiteit namelijk goed zijn voor je fysieke gezondheid, je cortisol (bekend als het stresshormoon) kan erdoor verminderen en het kan er zelfs voor zorgen dat je beter slaapt.

Lifecoach Hannah Wills noemt in het artikel dat hobby’s ook een mooi evenwicht kunnen vormen tussen werk en privé. ‘Een pauze nemen van het hectische leven is zo belangrijk omdat het je helpt om op te laden […] Het is ook een kans om jezelf te ontdekken en je aandachtsgebieden en sterke punten te leren identificeren.’ Klinkt goed! Maar aan welke hobby moet je beginnen? Het gaat er vooral om dat je iets doet waar je interesse ligt. Put alvast inspiratie uit deze vijf activiteiten.

Deze hobby’s geven je welzijn een boost

Bijna iedere vorm van yoga

Een open deur misschien, maar dat is niet voor niets. Yoga schijnt namelijk niet alleen goed te zijn voor je fysieke gezondheid, maar je komt er in dat koppie vaak ook van tot rust. Probeer eens een (thuis)lesje yin yoga of yoga nidra voor je naar bed gaat. Wedden dat je beter slaapt?

Breien, borduren of haken

Als je maar met je handen bezig bent. Door de herhaaldelijke bewegingen die je bij deze kunsten vaak maakt, kan je hoofd even ‘uit’ en kun je tot rust komen. Niet weten waar je moet beginnen? Er zijn allerlei verschillende moderne patronen voor zowel breien, borduren als haken.

Schrijven

Je kunt er niet alleen je creativiteit in kwijt, maar het kan ook je uitlaatklep zijn. Uit het hoofd op papier, zeg maar. Start bijvoorbeeld een dagboek, of begin aan een serie creatieve verhalen. Ook leuk: gedichten schrijven.

Puzzelen

Misschien voelt het ‘nutteloos’ of ‘niet productief’, maar dat is juist de charme van de legpuzzel. Bovendien is het alles behalve nutteloos, omdat je je brein tijdens het puzzelen een welverdiende pauze geeft. Als dat niet productief is.

Koken of bakken

Bij deze hobby ligt het er vooral aan of je er daadwerkelijk van geniet, want plezier vinden in koken of bakken is niet voor iedereen weggelegd. Word jij wel blij bij het idee van een nieuw recept proberen? Dan kan deze activiteit je absoluut helpen te ontspannen.

