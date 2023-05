7 bijzondere plekken in Groningen (op één wandelroute)

Voor een citytrip hoef je niet naar het buitenland, ook Nederland heeft mooie steden, zoals Groningen. Flow’s stagiaire Marissa groeide er op en deelt haar favorieten.

1. Groninger Museum

Als je van het station het centrum in loopt, kun je de Museumbrug niet missen. Die is gebouwd als aanloop naar het kleurrijke gebouw midden in het water, en inmiddels ook een belangrijke doorgangsroute. Zonder toegangskaartje valt hier al genoeg te zien, zoals het geometrische exterieur, ontworpen door Alessandro Mendini. Als je wel naar binnen wilt, kun je regelmatig interessante tentoonstellingen bekijken, zoals deze.

2. Toet

Loop je verder het centrum in, dan kom je langs TOET, ofwel het toetjesparadijs. In dit huiskamercafé geniet je van een lunch en een kop koffie in een leuke mok. Alles is hier huisgemaakt en er is voor iedereen wel wat lekkers. Bijna alles is glutenvrij en de menukaart gaat uit van wat er wél in een gerecht zit in plaats van andersom. Je kunt ook verschillende taarten en toetjes proeven. O ja, en er liggen spelletjes klaar.

3. Folkingestraat

Als je verder loopt, kom je in de gezellige Folkingestraat terecht, ooit verkozen tot Leukste Winkelstraat van Nederland. Grote winkelketens vind je hier niet, eigenzinnige boetieks en galeries wel. Je kunt er terecht voor alternatieve en tweedehandskleding en streekproducten. Bonustip: kijk eens naar de grond, waar je tussen de tegels de maancyclus kunt ontdekken. En stop vooral even bij het Kadocafé, waar ze verse thee en unieke cadeaus verkopen.

4. Akerk

De Akerktoren is dankzij de gele strepen een opvallend gebouw in de binnenstad. De kerk is niet meer in gebruik, maar kent een rijke geschiedenis als middelpunt van de stad. Oorspronkelijk werd de kerk gebouwd als oord voor schippers, inmiddels is er ruimte voor tentoonstellingen, zowel over de stadsgeschiedenis als internationaal georiënteerde exposities, zoals van World Press Photo.

5. Van der Velde Boekhandel

Deze boekwinkel tegenover de Akerk is net verbouwd en heeft een sprookjesachtige sfeer – alsof je zelf in je favoriete boek bent gestapt. Naast boeken vind je er spellen, puzzels en knutselspullen. In het kleine café kun je koffie drinken terwijl je door je nieuwe boek bladert. Regelmatig wordt er live piano gespeeld. De bovenverdieping staat vol met tweedehandsboeken.

6. Prinsentuin

Via de Zwanestraat of de universiteit kom je uiteindelijk bij de Prinsentuin. Deze tuin wordt omringd door muren. Het is daardoor een verrassend rustige plek in de binnenstad. Als je naar de ingang loopt – een poort met een zonnewijzer – zie je de Martinikerk van de andere kant. De tuin zelf is aangelegd in renaissancestijl, vol rozen en kruiden.

7. Groninger Forum

Langs het water kom je bij het Groninger Forum. Een relatief nieuwe toevoeging aan de skyline van Groningen, en zeker de moeite waard. In het Forum, dat voor iedereen toegankelijk is, vind je de bibliotheek, een stripmuseum, bioscoop en wisselende exposities. Er worden verschillende events en talks georganiseerd. Bezoek vooral het dak, waar je gratis en voor niks een prachtig uitzicht hebt over de hele stad. Ook leuk: zo kun je goed de dak- en balkontuintjes in kijken.

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 4 mei 2023