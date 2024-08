9x originele uitjes voor de zomer van 2024

Voor als de verveling toeslaat en je moe bent van de dagjes zwembad. Deze originele uitjes maken je zomer 2024.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Pattanapong Tuamkhum/Unsplash

Gepubliceerd op 7 augustus 2024

Op de bonnefooi

Pak er een grote kaart bij van Nederland (analoog of digitaal), doe je ogen dicht en plaats je vinger op een willekeurige plek op de kaart. De plek waar je vinger op geland is, daar ga je naartoe. Extra leuk is om een fotoverslag bij te houden van je verrassende dag weg.

Bezoek een theetuin

Dit is een tuin waar je, je raadt het al, thee kunt drinken. Vaak zijn deze tuinen mooi aangelegd en een oase van rust, en met een beetje geluk kun je er ook een high tea doen of zelfgemaakt gebak eten. Millinger Theetuin is bijvoorbeeld zo’n bijzondere plek. Nog meer fijne theetuinen vind je hier.

Ga kanoën

Dat kan namelijk hartstikke goed in Nederland. Waar je ook woont, er is (bijna) altijd een rivier waarin je kunt kanoën en verhuur is er genoeg. Zo kan het bijvoorbeeld in Giethoorn, in natuurgebied de Biesbosch en in het Amsterdamse Bos.

Ga bij jou in de buurt picknicken

Ken je de groene plekjes bij jou in de omgeving wel goed? Ga op speurtocht naar het fijnste plaatsje voor een picknick en strijk daar neer met zelfgemaakte hapjes. Neem je een groter gezelschap mee, dan kun je afspreken dat iedereen iets meeneemt. Dan is je lunch ook nog eens een verrassing.

Bezoek een hanzestad

Voor als je Amsterdam, Den Bosch en Utrecht wel uitgespeeld hebt. Weleens naar een hanzestad zoals Heusden en Marken geweest? Dit zijn kleine steden aan het water met veel sfeer. Je kunt er wandelen over de stadsmuren of neerstrijken op een van de terrasjes.

Ga vallende sterren kijken in de nacht

Jawel, in de zomer kun je zelfs in de nacht de hort op. Ga bijvoorbeeld vallende sterren kijken op verschillende plekken in Nederland, georganiseerd door Staatsbosbeheer. Deze organisatie heeft ook allerlei andere georganiseerde uitjes, zoals avondwandelingen en vogels kijken.

Strek je uit op een stadsstrand

Voor als de zee te ver weg is. Er zijn genoeg steden met een stadsstrand. Een aantal van die plekken vind je bijvoorbeeld op de website van Vogue. Doe er je voordeel mee.

Bezoek een openluchtbioscoop

In België vind je deze zomer op allerlei verschillende plekken openluchtbioscopen.

Kook een uitgebreid diner met alleen maar lokale producten

Sla je ingrediënten in bij de plaatselijke boeren (meteen een leuk uitje) en kook vervolgens een diner met al je verse producten. Extra leuk met familie of vrienden.

Meer lezen