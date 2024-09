De wandelgids: waar kun je wandelen in Flevoland?

Misschien is Flevoland niet de eerste pronvincie waar je aan denkt als je een stevige wandeling wilt maken. Schijn bedriegt, want juist hier heb je gevarieerde routes. Waar kun je wandelen in Flevoland?

Vluchthavenroute in Schokland

In voor een wandelroute over een ‘verlaten’ eiland? Het kan in Schokland. Dit was ooit een eiland in de Zuiderzee en een belangrijk (maar ook gevaarlijk) oriëntatiepunt voor de scheepvaart. Ook voor de bewoners van het eiland was de plek gevaarlijk. Het eiland werd uiteindelijk opgeslokt door de zee. Nu is het weer bereikbaar én te bewandelen. De route is een rondwandeling van 5,5 kilometer en huisdieren zijn toegestaan.

Wandelroute Knarbos

Zin in een langere wandeling? Probeer dan eens deze route door het Knarbos van achttien kilometer. Je loopt onder andere door het bos en over de Knardijk die zich helemaal uitstrekt van het oosten naar het zuiden van Flevoland. In het bos vind je vooral veel populierenbomen en je komt ook langs het oudste begraasde gebied van Nederland.

Kustroute op de Marker Wadden

Tijdens deze afwisselende wandeling van 7,2 kilometer loop je lang de buitenrand van Marker Wadden. Je kijkt onder andere uit over het Markermeer en je loopt tussen de vogelkolonies. Er zijn zelfs twee vogelkijkpunten waar je, lekker slow, naar de vogels kunt kijken. Aanrader: de uitkijktoren Steltloper voor een weids uitzicht.

Wendelbosroute

De route van 9,4 kilometer loopt dwars door het Wendelbos en start bij Rijksmonument Waterloopbos. Je loopt door nat loofbos met populieren, elzen en wilgen, maar ook door droog bos met eiken, kersen en essen. Onderweg heb je de kans om een ijsvogel of een ree tegen te komen. Vind je 9,4 kilometer te lang? Je kunt de route ook inkorten tot 5,4 kilometer.

