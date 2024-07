Deze groenten en fruit bewaren we vaak verkeerd (en zo moet het wél)

Heb je zin in een banaan, zul je net zien dat ie bruingespikkeld is. En de avocado ernaast voelt wel zacht, maar verdacht zacht. Stiekem bewaren we groenten en fruit vaak verkeerd: met deze tips gaan ze langer mee. Ja, óók die bananen en avo’s.

Tekst Bente van de Wouw Bron Linda & Wijnspijs Fotografie Annie Spratt/Unsplash

Gepubliceerd op 9 juli 2024

Heb jij net als half Nederland ook een fruitschaal op het aanrecht staan waarin je alles bij elkaar mikt? Schijnt dus niet zo’n goed idee te zijn. Bepaalde stukken fruit en groenten produceren namelijk het gas ethyleen, wat ervoor zorgt dat alles sneller rijpt.

Bananen zijn de grootste boosdoeners, qua ethyleen. Leg die dus liever apart als je je avocado’s een langere levensduur gunt. Ook kiwi’s, tomaten, komkommers en appels kun je beter afzonderen. Leg je aardappelen dan weer niet bij je uien, want dan krijg je uitlopers. Hieronder nog meer bewaartips per groente slash fruit.

Appels

Leg appels in een fruitschaal, op het aanrecht of liever nog: in de koelkast. Daar gaan ze langer mee: zo’n twee tot vier weken in plaats van drie tot zeven dagen.

Aardbeien

Zijn ze rijp, dan kun je aardbeien het beste dezelfde dag nog opeten. Lukt dat niet, bewaar ze dan in de koelkast om ze langer goed te houden, in een glazen bakje bijvoorbeeld. Was ze pas vlak voordat je ze eet, want die kleine rode vruchten werken als sponzen en zuigen al het water op. Daar gaat je smaak. Wist je trouwens dat je aardbeien ook in kunt vriezen? Ze gaan dan zo’n tien tot twaalf maanden mee.

Bladgroenten

De ene dag is je krop sla nog vers en knapperig, 24 uur later ligt ie er slapjes bij. Je bladgroenten vers houden voelt soms als een gevecht. Zegevieren doe je door je sla in keukenpapier te wikkelen en in de koelkast te leggen. Het papier neemt al het vocht op dus zo voorkom je algehele slapte.

Aardappelen en uien

Bewaar ze als het even kan in een droge, donkere ruimte, zoals je keukenkast. Leg ze, zoals gezegd, niet bij elkaar als je uitlopers bij je aardappelen wilt voorkomen.

Citrusvruchten

Zijn ze nog niet rijp? Leg ze dan buiten de koelkast. Zo wel, dan mogen ze de koeling in, want dan gaan ze langer mee. Ook handig: snijd overrijpe limoenen, sinaasappels of citroenen in partjes en vries ze in.

Komkommer

Plottwist van de eeuw: komkommers horen helemaal niet in de koelkast. Wat?! Daarvan drogen ze namelijk uit. Het aanrecht is een betere plek. Houd ze wel weg van bananen, appels, peren en tomaten, want daar worden ze bitter van.

En die kruiden dan?

Nog een tip om dit artikel af te sluiten: snijd overgebleven verse kruiden in kleine stukjes en giet ze samen met wat olijfolie of water in een ijsblokjesvorm. Heb je dan een keer koriander of basilicum nodig, gooi je gewoon zo’n blokje in de pan. Als dat niet handig is.

Meer lezen