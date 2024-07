De 9 mooiste boswandelingen van Nederland (met routes)

Door de geur van bos slaap je beter, je voelt je minder gespannen en het verlaagt je hartslag. Goede redenen om vaker een wandeling in het bos te maken dus. Dit zijn de negen mooiste boswandelingen in Nederland.

Tekst Daniël Mulder/Roots Magazine Fotografie Evelyn Semenyuk/Unsplash

Gepubliceerd op 4 juli 2024

Wandelen is gezond, daar is de wetenschap inmiddels van overtuigd. Maar een wandeling door een bos is nog gezonder. Volgens onderzoeker Qing Li, wereldwijd dé expert op het gebied van bosgeneeskunde, heeft geen ander medicijn zo’n direct effect op je gezondheid dan een wandeling in een schitterend bos.

Een boswandeling is niet alleen gezond, maar is ook in elk seizoen verrassend. In de lente ontluiken de beuken, eiken en berken en hoor je bosvogels zingen. ’s Zomers bieden bossen koelte en schaduw, in de herfst zijn er volop paddenstoelen en herfstkleuren en ’s winters kun je tussen de kale bomen eenvoudig dieren spotten, zoals wilde zwijnen en edelherten. Tijdens deze negen boswandelingen kun je optimaal genieten van het bos.

Landgoed Oranjewoud: een bos in Friesland

Op het Friese landgoed Oranjewoud, waar kunst en natuur elkaar ontmoeten, wandel je over statige lanen vol historie. Opmerkelijk hoogtepunt van deze wandeling: een bos in Friesland. De wandeling start bij museum Belvédère en het park dat er is aangelegd. Onderweg wandel je door lange bomenlanen.

Lees meer over deze landgoedwandeling van twaalf kilometer of bekijk direct de wandelroute op de kaart.

Een ree steekt over op een boslaan bij landgoed Oranjewoud. Fotografie Bas Meelker

Speulderbos: wandelen tussen dansende bomen

Het Speulderbos ligt bij het buurtschap Drie. En dat ligt weer in de buurt van het Veluwse Ermelo. Het gehuchtje Drie, een verzameling boerderijen met wat akkerland, is vooral bekend vanwege de sfeervolle horecagelegenheid Boshuis Drie. Al kort na de start passeer je het restaurant, dat beslist een tussenstop waard is.

Het mooie aan wandelen in het Speulderbos, dat voornamelijk uit beuken en eiken bestaat, is dat er een stille en schemerige sfeer heerst, die je ook vindt in oude kathedralen. Wat een magische sfeer hangt hier: gefilterd zonlicht, duizenden gele beukenblaadjes die na ieder windvlaag door de lucht dwarrelen en op de bosbodem liggen overal takken en stukken dood hout die weer zijn begroeid met paddenstoelen zoals tonderzwammen en gewone zwavelkop.

Lees meer over deze veertien kilometer lange wandelroute door het Speulderbos.

Vijlenerbos: door het land van de wilde kat

In het uiterste zuiden van Nederland ligt het Vijlenerbos, een bos dat afwijkt van alle andere bossen in Limburg en ver daarbuiten. Het ligt niet alleen hoog boven op de heuvels, het herbergt ook bijzondere bewoners, waarvan de wilde kat misschien nog wel het meest tot de verbeelding spreekt.

Lees meer over de opmars van de wilde kat in Zuid-Limburg. Bekijk ook alvast de routekaart of download de gratis gps-track.

In 2003 werd in Nederland een aangereden wilde kat gevonden en in 2006 was er een waarneming met een cameraval. Ergens rond die tijd zijn de eerste dieren Nederland waarschijnlijk weer binnengeslopen. Fotografie Bob Luijks

Nationaal park Drent-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold kun je uren wandelen zonder iemand tegen te komen. Dit nationale park is ruim zestig vierkante kilometer groot en bestaat grotendeels uit bossen. Ook is het een officieel stiltegebied zodat je de natuur maximaal kunt ervaren. Deze wandelroute start in Diever en is vijftien kilometer lang.

Nog 5 mooie boswandelingen in Nederland

Het Kuinderbos is niet alleen het oudste bos in Flevoland, het is ook een van de grootste bossen in deze provincie.

Een bos in Amsterdam? Jazeker, en je kunt er een mooie wandeling maken van tien kilometer.

In het zuiden van Noord-Brabant vind je vijf Kempische landgoederen, samen goed voor ruim veertig vierkante kilometer aaneengesloten natuur, waaronder veel bos. Onderweg maak je ook nog kennis met de landgoederen Wellenseind en De Utrecht.

Het heuvellandschap van het Gelderse Bergherbos ligt 93 meter boven zeeniveau. Dit heuvellandschap, ontstaan tijdens de ijstijd door de stuwende bewegingen van landijs, wordt omringd door glooiende akkers waar helblauwe korenbloemen en gouden korenaren er lustig op los schitteren.

Het nationale park De Maasduinen voert behalve over rivierduinen ook door bos. Veel bos, met soms wat heide, en een ruïne. Alleen vanaf de uitkijktoren vang je een glimp op van de Maas.

Fotografie Melchert Meijer zu Schlochtern

17 boswandelingen in één gids

In De mooiste boswandelingen van Nederland vind je zeventien avontuurlijke natuurroutes door de meest bijzondere bossen in ons land. Van het stille Drents-Friese Wold tot het ruige Planken Wambuis en van de onbekende Stippelberg tot het heuvelachtige Vijlenerbos. Ook bevat het boek een prachtig overzicht van de meest bijzondere bossen in Nederland.

Meer bosinspiratie

Wandel langs duizend wereldbomen in arboretum Poort Bulten.

Luister naar het geluid van de bosuil in de podcast Notenkrakers.

Zo fotografeer je bomen en struiken in lentesferen.

Meer lezen