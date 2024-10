Doe-tip: meer leren over hoe je brein werkt van Saskia Schepers

Ben je benieuwd hoe je brein werkt en hoe je jouw unieke denkvermogen kunt inzetten op je werk? Kom dan naar de lezing van Saskia Schepers in het Museum van de Geest.

Tekst: Julia Houtermans Fotografie: Priscilla Du Preez/Unsplash

Gepubliceerd op 19 oktober 2024

Elk brein is anders, daar weet Saskia Schepers alles van. Ze schreef het boek Als alle breinen werken over neurodiversiteit en hoe onze verschillen in denken, communiceren en prikkels verwerken goed kunnen uitpakken op de werkvloer. Interessant? Aanstaande woensdag spreekt ze in Museum van de Geest in Haarlem.

Ieder brein is uniek

Een standaardbrein bestaat niet; bij iedereen werkt het in de bovenkamer net weer even anders. Dat maakt ieder mens uniek en zo kijken we allemaal op onze eigen manier naar de wereld om ons heen. Maar volgens Schepers komt niet elk brein tot zijn recht op de werkvloer omdat er vaak een standaardmanier van werken wordt verwacht. Terwijl er op werkgebied juist behoefte is aan unieke denkers.

De lezing en meer

Meer weten? Kom dan aanstaande woensdag 23 oktober naar het Museum van de Geest in Haarlem. De lezing over neurodiversiteit op de werkvloer van Saskia Schepers begint om 19.30 uur en is behalve informatief ook interactief. Voorafgaand zijn er hapjes, na afloop is er een signeersessie. En, extra speciaal: je kunt na afloop het museum nog in, dat sowieso een bezoek waard is, dus neem vooral je museumkaart mee.

Meer lezen