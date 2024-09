Eerste hulp bij stress of burn-out: deze truc uit de kunsttherapie helpt je ontspannen

Journalist Karine Hoenderdos ontdekte tijdens een lange treinreis het plezier van tekenen zonder doel (doodlen). Wat bleek? Met deze nieuwe hobby kun je ook je stressgevoelens verminderen.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash

Gepubliceerd op 10 september 2024

Vorig jaar zwierf ik per trein bijna twee maanden in mijn eentje door Europa. In mijn schaarsgevulde rugzak zat – naast wat kleren en een tandenborstel – ook een koptelefoon, een notitieblokje en wat potloden en fineliners. Op een lange treinreis langs de Middellandse Zee pakte ik mijn koptelefoon en begon ik aan een luisterboek. Ik merkte dat ik me beter op mijn boek kon concentreren wanneer ik tegelijk een beetje begon te krabbelen en tekenen in mijn notitieblokje. Doodlen dus. Net zoals vroeger op school, of tijdens een vergadering – ik blijf nu eenmaal beter bij de les als mijn handen ook wat mogen doen.

Meer dan een hobby

Het fijne is ook dat dit soort tekeningen niet kunnen mislukken. Door het steeds herhalen van eenvoudige motieven ziet je doodle er al snel mooi uit, terwijl hij eigenlijk heel simpel te maken is. Zelfs iemand met nauwelijks tekentalent (ik dus) kan het. En iemand met weinig geduld (ik dus) kan door het doodlen heel rustig worden.

Het tekenen van doodles kun je ook wel zien als een vorm van meditatie, omdat het de rustige staat van je brein activeert. Het kan stress verminderen en wordt daarom nog weleens ingezet bij kunsttherapie, bijvoorbeeld bij een burn-out of chronische stress.

Petra Hegeman van @pen_art_by_peet is een van mijn inspiratiebronnen op Instagram. Zelf zegt ze dat ze maar wat doet: “Ik noem mijn werk ‘zendoodle’, want dat dekt de lading het beste: ontspanning, vooral in combinatie met een luisterboek of podcast. Het is puur een hobby, ik hoef er verder niets mee te bereiken en juist dat is fijn.”

Color meditation: herhaling geeft rust

Color meditation is superlaagdrempelig: kies een vorm, herhaal deze, wissel van kleur en vul zo je pagina. Het zijn een soort opwarmertjes, oefeningen waar geen druk op zit. Het kan niet mislukken. Per meditatie kies je een kleurenpalet en één vorm – cirkels, boogjes, driehoeken en zo verder. Met color meditation kun je altijd beginnen, ook, of júíst, als je niet goed weet wat je moet tekenen.

Lisa is per toeval met color meditation begonnen, schrijft ze per mail. ‘Altijd als ik nieuwe verf kocht, testte ik de kleuren door grafieken en streepjes te maken. Terwijl ik hiermee bezig was – punt voor punt en steeds zorgvuldig de kleuren kiezend – merkte ik hoe mijn lichaam zich ontspande en mijn hoofd leeg raakte. Het voelde als mediteren. Nu vind ik het een heel fijne manier om mijn dag mee te beginnen of te eindigen.’

Meer lezen