Het Selfcare Seizoen is begonnen, waarom papier een comeback maakt en een pelgrimsroute lopen: dit lees je in de nieuwe Flow 8

Hoe herken je red flags in de liefde? En hoe neem je het leven zoals het komt? Je leest het in Flow 8, de nieuwe editie die vanaf vandaag in de (fysieke en online) winkels ligt. Cadeau bij dit nummer: een schrift met mooie patronen, stickers en boekenleggers.

General managing editor Maaike Beekers: “Aan sommige rubrieken in Flow zijn we verknocht. Zoals het Interview, waarin mensen vertellen over de weg die ze hebben afgelegd om te worden wie ze zijn, en waar ze heen willen. Of Het leven van, met levensverhalen die vaak opmerkelijker zijn dan een schrijver ooit zou kunnen verzinnen. En we hebben de nieuwe rubriek (in dit nummer staat de eerste aflevering) Mijn lijf, door schrijver en fotograaf Tatjana Almuli. Hierin portretteert ze iemand en vraagt diegene ­letterlijk het hemd van het lijf. Wat is de relatie met je lichaam? Hoe zorg je ervoor? Heb je je ooit ergens over geschaamd en zo ja, waarom dan toch? En welk deel van je lijf is je juist lief?

Ook in het septembernummer: psycholoog Annemarieke Fleming over dat we altijd maar aan staan en massaal moe zijn. Hoe kunnen we onszelf wat meer ontzien? Verder een artikel over red flags in de liefde, en hoe je ze ontwijkt. Schrijver Jantine Jongebloed ging op pelgrims­tocht en hield er een dagboek over bij. Tot slot het bemoedigende openings­verhaal van ­journalist Annemiek Leclaire over dobbertijd. Soms ben je even stuurloos in het leven, dat is oké. Na een tijdje dobberen spoel je vanzelf weer ergens aan.”

Dobbertijd

Een tussenfase overbruggen, gewild of ongewild, het is voor vele een uitdaging. Er ontstaan twijfels en je doel lijkt steeds verder weg te drijven. Hoe leer je omgaan met die tussenfase? Annemiek Leclaire zoekt het uit. “Er zijn van die dagen, weken, maanden dat het scheepje van je leven met een flinke dot gas voorwaarts gaat. De bestemming is duidelijk, de haven ligt in het vizier en je weet precies via welke route je er moet komen. Dus hiephoi pipeloi, holakidee vooruit ermee! En soms slaat je boot om en lig je als een drenkeling in het water. Geen idee meer van het zuiden, noorden, oosten, westen. De sterren onzichtbaar achter de bewolkte hemel. De zee dan weer windstil, dan zo onstuimig dat je kopje onder dreigt te gaan.”

Bestel dit nummer hier.

In Flow 8 vind je ook:

Eerste hulp bij altijd maar ‘aan’ staan.

Aan de wandel: dagboek van een pelgrim.

Zo herken je ‘red flags’ in de liefde.

7x portretten – gemaakt op een typmachine.

DIY: zo maak je kleine prints van restmateriaal.

10 boekentips van Lara Billie Rense.

Hoe omarm je je lijf (als je er niet blij mee bent)?

Bijzondere banen: van faalkunde tot de Seksualiteitsschool en dance retreats.

Bij dit nummer krijg je cadeau:

Schrift vol patronen, labels en vlaggetjes van illustrator Penelope Dullaghan.

Stickers en boekenleggers, geïllustreerd door Anna Boulogne.

Bestel Flow 8 hier zonder verzendkosten.

Meer lezen