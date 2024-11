Tips om prikkelvrij de feestdagen te vieren, offline flirten in de kroeg + dit lees je nog meer in de nieuwe Flow 10

De feestdagen staan weer om de hoek. Naast de heerlijke etentjes en gezelligheid is het een drukke periode. Esther Bergsma deelt haar tips om prikkelvrij de decembermaand door te komen. En o ja, tijd voor goede voornemens? In het nieuwe nummer lees je hoe je nieuwe gewoontes kan aanleren.

General managing editor Maaike Beekers: Soms raast alles zo snel voorbij dat je bijna zou vergeten om te leven. Hoe knoop je werk, zorgtaken, studie, selfcare nou handig aan elkaar – en houd je ook nog tijd over voor je favoriete mensen en hobby’s?

Een antwoord is misschien wel te vinden in Japan, waar journalist Jantine Jongebloed op roadtrip ging. Voor Flow 10 beschrijft ze de aandacht waarmee alles daar wordt gedaan. Kleine hapjes worden met volle belangstelling genuttigd en in de whiskybar is het de bedoeling om niet te praten, maar in stilte naar muziek te luisteren. Het duurt niet lang of de Hollandse haast glijdt van haar schouders, schrijft ze.

Ook de Amerikaanse kunstenaar Rae Dunn snapt dat trager leven de sleutel is: geleerd van Wilma, haar Jack Russell. Dankzij haar hondje koos ze andere paden dan gepland, nam ze de tijd om ook aan een bloem in de berm te snuffelen en besefte ze dat je nooit moet vergeten om te blijven spelen. Wilma’s mooiste lessen vind je in het komende nummer.



Reshuffle jezelf

Annemiek Leclaire: “Laat ik je meenemen naar een moment in mijn leven, vorige week donderdag was het, tegen het einde van de werkdag, toen ik een mail kreeg met nieuws dat me stress bezorgde. Geen ramp, geen medische misère, gewoon iets waarvan ik al vermoedde dat het mis zou gaan, en wat nu inderdaad in de soep was gelopen.

Tjeezus, mompelde ik geïrriteerd en ik stond op, liep naar de koelkast, nam een koud blikje bier, schudde de helft van een zakje chips in een bakje en nam plaats in mijn Grote Geruststellende Stoel. Waar het om gaat, is dat ik me na een kwartier, toen het blikje leeg was en de rest van het zakje smikkelfrietjes ook, ineens realiseerde wat ik net naar binnen had gewerkt. Was ik niet gestopt met alcohol en chips?”

In dit nieuwe nummer vind je onder andere:

Als kind ging het zo makkelijk: tips om weer vaker creatief bezig te zijn

Prikkelvrije feestdagen: zo blijf je overeind in december

Offline daten maakt een comeback (maar hoe moet het ook alweer?)

Reshuffle jezelf: zo ga je met nieuwe routines 2025 in

Binnenkijker: losgaan met kleur voor een feestelijk interieur

Interview met Nora Fischer over faalangst en hoge latten

Bijzondere DIY voor op een regenachtige middag

Beeldreportage: de wijze lessen van een hond

En bij dit nummer krijg je cadeau:

3 luxe notebooks

