Omgaan met overprikkeling, gratis vragenkaartjes voor een fijn gesprek + dit lees je nog meer in de nieuwe Flow 9

In Flow 9 lees je onder meer: niet-doorsnee slaaptips, hoe je een onbereikbare liefde kunt loslaten en verhalen over het roer omgooien. Het nieuwe nummer ligt vanaf vandaag in de (online) winkels en kun je zonder verzendkosten bestellen. Plus: je krijgt er een anti-piekerposter, vragenkaartjes en een gedachtenschrift bij.

General managing editor Maaike Beekers: “Een vrouw die ik ken, kocht laatst voor een prikkie een boerderij in Zweden. Er bleek een grote schuur bij te horen – compleet met tractors, ploegen, alles. Zo’n avontuur lijkt me ook wel wat. En dan vanuit mijn huis zo de natuur instappen, herten voorbij zien dartelen, een hagelfris meer induiken. In Flow 9 lees je hoe zo’n leven in the middle of nowhere bevalt. Journalist Grete Simkuté interviewde natuurinfluencer Roaming Wild Rosie, die diep in de Zweedse bossen woont. Hoe is het om zo ver van alles en iedereen te leven? Waarom heeft ze die stap gezet en wat zijn haar plannen? En we kijken ook binnen in het bos­huisje dat Rosie met eigen handen aan het opknappen is.

Dat er meer manieren zijn om je leven over een andere boeg te gooien, lees je in het interview met neurowetenschapper Nicole Vignola. Ze vertelt hoe je je brein opnieuw kunt programmeren om zo minder fijne patronen los te laten en er nieuwe voor in de plaats te laten komen. Misschien val je dan niet langer op emotioneel onbeschikbare types in de liefde, waarover we ook schrijven in dit nummer. Of lukt het om vaker offline te zijn, zoals steeds meer mensen lijken te willen, staat in het openingsverhaal van journalist Annemieke Leclaire. Verheugwerk, wat ons betreft.”

Weg van het scherm

Soms kun je uren scrollen op sociale media, terwijl je talloze taken moest afronden die dag. Het scherm heeft een bepaald verslavend effect. Journalist Annemiek Leclaire herkent dit en zoekt uit wat offline zijn haar oplevert. “Je hebt allemaal weleens van die momenten waarop je jezelf ziet zitten en niet bepaald blij bent met wat je aantreft. Dat moment had ik een paar maanden geleden op een lichtbewolkte doordeweekse dag. Ik probeerde mijn aandacht bij mijn werk te houden, maar in werkelijkheid scrolde ik als een soort zombie van het ene naar het andere platform. Van Facebook, waar ik me zoals zo vaak verloor in het aanbod in online­cursussen, naar LinkedIn en even naar X, waar ik meteen stikte van verontwaardiging en een woedende tweet het platform opslingerde.” In één beweging verwijderde Annemiek Leclaire alle sociale media van haar telefoon, haar ervaring lees je in het eerste verhaal van Flow 9.

Bestel dit nummer hier zonder verzendkosten

In Flow 9 lees je onder andere:

Omgaan met overprikkeling

DIY: zo maak je een kandelaar

8 niet-doorsnee slaaptips & inzichten voor een betere nacht

Hoe je onbereikbare liefdes loslaat

Het roer om: van interieurarchitect in Londen naar doe-het-zelver in Zweden

Waarom je niét op mediadieet hoeft

Recept: boterbabbelaarkoekjes

En nog veel meer…

Cadeau bij deze Flow

Vragenkaartjes voor een fijn gesprek

Anti-piekerposter

Schrift om je gedachten in te noteren

Bestel Flow 9 zonder verzendkosten via onderstaande knop of door hier te klikken

Meer lezen