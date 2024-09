In dit museum is het binnenkort ‘Selfcare Season’ (en waarom je daar bij wilt zijn)

Zoals je hier misschien al hebt gelezen, introduceert Flow het Selfcare Season. Ook onze vrienden van Museum van de Geest doen mee en bieden een speciaal arrangement. Bovendien organiseren we samen de Selfcare Sunday op zondag 6 oktober. Kom je ook?

Gepubliceerd op 5 september 2024

Met het Selfcare Season willen we je in de maanden september, oktober en november helpen om aardiger voor jezelf te zijn. Hoop en rust te bieden. Daarom maken we extra veel verhalen over mental health en kun je meedoen met een online challenge. En ook Museum van de Geest in Haarlem doet mee.

Inzichten in jouw geest (en die van anderen)

In het Museum van de Geest ontdek je aan de hand van persoonlijke verhalen, wetenschap en hedendaagse levensvragen meer over je eigen geest én die van de ander. Door middel van boeiende looproutes, zoals onze eigen Flow Slow Art route, en moderne tentoonstellingen leer je meer over het zorgen voor je geest. Vanwege dit unieke onderwerp heeft het museum in 2022 de European Museum of the Year award gewonnen.

Goed zorgen voor jezelf: het Selfcare Arrangement

Van 1 september tot en met 30 november biedt Musem van de Geest een speciaal arrangement voor Flow-lezers. Dit bestaat uit een ticket voor het museum, een goed gevulde goodiebag en een feelgood thee of comfort coffee naar keuze met gezonde snack. De prijs van dit arrangement is 25 euro. Met een museumkaart betaal je slechts 5 euro; deze toeslag geldt ook voor andere kortingskaarten en kortingstarieven, zoals de Vriendenloterij VIP-kaart.

Bezoek Selfcare Sunday en neem deel aan workshops & activiteiten

Kom op 6 oktober, tijdens Selfcare Sunday, naar Musem van de Geest voor de start van de landelijke week van de mentale gezondheid. Naast het Selfcare Arrangement zijn er die dag twee activiteiten in het museum.

Zo kun je deelnemen aan een Magic click workshop van Barbara Tammes (creatief denker en schrijver, onder meer van het boek Playmode) waarin je oefent hoe je je mentale lenigheid vergroot. Je leert tijdens de workshop meer over creativiteit en je doet een aantal creatieve oefeningen die je helpen makkelijker te wisselen van denkperspectief. De workshop start om 14.00 uur, duurt 1,5 uur en er is plaats voor maximaal 50 personen. Deelname kost 15 euro (exclusief entree).

Of ga mee op een rondleiding door het museum met Irene Smit, hoofdredacteur van Flow Magazine en Psychologie Magazine. Zij vertelt je over vijf bijzondere werken in het museum. Een prettige en rustige manier om het museum te bezoeken in een kleine groep. Deelname kost 10 euro (exclusief entree). Je kunt kiezen uit twee tijdstippen: om 13.00 en om 16.00 uur. De rondleiding met Irene duurt ongeveer een uur.

Liever vanuit huis meedoen met Selfcare Season?

Schrijf je in voor de gratis Selfcare Challenge van Happinez, Flow en Psychologie Magazine. Je ontvangt dan elke dag een korte oefening, fijne tips en tests in je mailbox. Want selfcare hoeft niet veel tijd te kosten. Lees er hier meer over.

