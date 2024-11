Overnight oats: zo maak je een snel en voedzaam ontbijt

Niet-zo-ochtendmensen opgelet: er is een manier om ’s ochtends een lekker en voedzaam ontbijt te eten zónder er vroeger voor je bed uit te hoeven komen. Zó maak je overnight oats.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Elena Leya /Unsplash

Gepubliceerd op 1 februari 2021 Laatst bewerkt op 11 november 2024

En de naam verklapt het al een beetje: we maken het de avond van tevoren al. Overnight oats is eigenlijk gewoon koude havermout die je in de koelkast bewaart. Doordat je het daar een nachtje laat staan, trekken de smaken lekker in en wordt de havermoutpap goed stevig. De volgende ochtend haal je de overnight oats uit de koelkast en kies je een paar toppings die je lekker vindt. Zo heb je in een handomdraai een vullend ontbijtje voor je neus staan.

Over die topping gesproken: daar kun je eindeloos mee variëren. Fruit, nootjes, kokos, chocolade, cruesli; je noemt het en het kan op je havermout. Doordat er zo veel combinaties mogelijk zijn, wordt je ontbijt nooit saai. We delen drie van onze favoriete recepten voor overnight oats. Schrik niet van het woord ‘recept’ trouwens; je hebt weinig nodig en je bent zo klaar.

1. Appeltaart overnight oats

Wie wil z’n dag niet beginnen met een taartje? Het is misschien niet de lekkere appeltaart die je oma altijd bakte, maar het komt in de buurt.

2. Overnight oats met koffie

Vezels en cafeïne ineen. Een efficiënter ontbijt ga je niet vinden. Er zijn mensen die niets meer dan dat wensen in de ochtend. Maar als je – net als wij – erg van langzame dingen geniet, raden we je aan om ook gewoon verse koffie te zetten en er even goed voor te gaan zitten.

3. Overnight oats met kurkuma

Heb je weleens een ‘golden latte’ gedronken? Dat is een warme drank op basis van (plantaardige) melk en kurkuma. Zo smaakt dit ontbijt ook. Kurkuma geeft een beetje pit, precies wat je ’s ochtends vroeg kunt gebruiken.

