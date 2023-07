Terug naar toen: 5 analoge hobby’s voor als je je scherm zat bent

In een wereld waar alles sneller, efficiënter en beter moet, is analoog bezig zijn een lekker tegenwicht. 5 analoge hobby’s om (weer) op te pakken.

Een brief schijven in plaats van even snel een appje sturen. Een papieren boek oppakken ook al is een e-reader makkelijker vasthouden. Een tweedehands vinyl plaat uitzoeken ook al kun je het nummer ook op Spotify beluisteren. Steeds vaker kiezen we voor analoog als tegenwicht voor de geoptimaliseerde maatschappij. Niet omdat we het onszelf extra moeilijk willen maken, maar juist om de charme van het tastbare, het uitvogelen, het niet meteen beschikbaar hebben.

Journalist Hope Corrigan schrijft in een artikel voor Washington Post dat ze het ziet als een pauze van onze schermen en een manier om onze creativiteit te vergroten. Een analoge hobby zegt: productiviteit is niet alles.

Volgens David Sax, auteur van de boeken The Revenge of Analog en The Future is Analog is het vooral de jongere generatie die terugvalt op analoog. Sax in het artikel van Washington Post: “Het lezen van een fysiek boek kan als een luxe voelen in een maatschappij waar productiviteit op nummer één staat. Kiezen voor de minder efficiënte weg kan onze verslechterde relatie met tijd verbeteren.”

5 analoge hobby’s

Analoge fotografie

De camera van je smartphone laten voor wat ie is en in plaats daarvan plaatjes schieten met een analoge camera. Het heeft iets om een rolletje vol te schieten, na te denken over wát je precies wil fotograferen en het vervolgens af te laten drukken. Het hele proces duurt misschien wat langer, maar je krijgt er wel iets tastbaars voor terug. Ook proberen? Zo begin je met analoge fotografie. Brieven schrijven en versturen

Niet even appen of DM’en of FaceTimen, maar echt de tijd nemen voor een brief of kaartje. Het laat niet alleen zien dat je aan de ander denkt, maar het proces van maken geeft ook plezier. Het juiste briefpapier uitzoeken, schrijven in je mooiste handschrift, wat extra paper goodies erbij. Extra bijzonder is dat je brieven kunt bewaren. Aan een appje houd je geen herinnering over, aan een handgeschreven kaartje wel. Geprinte boeken en tijdschriften lezen

Een fysiek boek in je handen is toch anders dan een e-book. Je kunt er ezelsoren in maken, mooie zinnen in onderstrepen, krabbelen in de kantlijn en met een boekenlegger bijhouden hoe ver je al bent. Ook een fysiek tijdschrift heeft zijn charme. Niet alleen leest een artikel rustiger zonder advertenties en pop-ups en meldingen, maar je kunt de plaatjes en tekst ook nog gebruiken voor bijvoorbeeld een collage. Vinyl luisteren

Plaatjes draaien in plaats van door Spotify scrollen. Vinyl is terug van weggeweest. Sterker nog: in Amerika werden er vorig jaar voor het eerst sinds 1980 meer vinyl platen dan CD’s verkocht. Dat krakende geluid, een fysieke muziekbibliotheek, de handeling van een liedje opzetten. Het heeft iets. Verzamelen

En dan bedoelen we niet meteen een flinke postzegelcollectie (mag wel) of een kast vol mini auto’s (kan ook). Je kunt ook een verzamelaar van je dagelijks leven zijn. Een bonnetje van dat ene restaurant bewaren, dat leuke visitekaartje meenemen, die kleurrijke advertentie met dat mooie font in je broekzak. Het zijn allemaal herinneringen van je dagelijkse leven, die je weer kunt bewaren in een plakboek.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Washington Post Illustratie Femme ter Haar Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 7 juli 2023