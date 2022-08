Ilse bouwt een camper #3: een bus kiezen

Met een omgebouwde bus Europa door (en festivals af) was altijd al een droom van Flow’s Ilse Savenije. Maar eerst moet die camper nog gebouwd worden. In deze serie beschrijft ze het stap voor stap. Deze keer: hoe kies je de juiste bus?

Als mensen vragen hoe het gaat, zeg ik dat we bezig zijn met een camper bouwen. Oh wat leuk, is de reactie vaak, heb je al een bus? Eh, nee, nog niet. Maar met alle voorbereiding die zo’n bouwproject van je vraagt, voelt het alsof je al een heel eind op weg bent voordat je überhaupt een bus gekocht hebt. Of alle spullen die erin moeten.

Eigenaar gezocht: lief oud omaatje

Op zoek naar een bus dus. Eerst denken we dat elke willekeurige bestelauto prima is voor onze ombouwplannen, maar dan leggen we onze eisen bij elkaar: er moet een groot, goed matras in passen (iets met rugpijn), we willen er beide in kunnen staan, hij moet niet té oud zijn, en niet té duur. De emissieklasse (die bepaalt of je met een dieselvoertuig bepaalde milieuzones mag betreden) moet vijf of hoger zijn, anders komen we over een paar jaar misschien onze eigen stad niet meer in. Verder: geen automaat, geen dubbele passagiersstoel, airco en cruisecontrol zijn welkom.

En oh, graag een technisch perfect onderhouden bus, nooit gedoe gehad, met als vorige eigenaar een lief oud omaatje of keurige ZZP’er die er net genoeg mee de weg op ging maar verder weinig kilometers maakte, en hem voor een bizar vriendelijk prijsje aan ons verkoopt. We dromen verder.

L2H2? (en nog meer zaken om je af te vragen)

Terug naar serieus en praktisch. Een paar inzichten en tips die wellicht helpend zijn voor andere zelfbouwers:

Om ondanks alle bomen het bos weer te zien: maak een eisenlijstje. Wat wil je sowieso, wat niet, wat is een wens? Dat helpt je opstarten.

Mag het een oud besje zijn met best wat kilometers, of liefst een nieuwe (hopelijk betrouwbare) auto? Al sluit het een het ander niet uit. De emissieklasse zegt dus iets over welke milieuzones je mag betreden, en of je bijvoorbeeld bepaalde steden in Nederland of het buitenland in mag. Hoe hoger (zes), hoe nieuwer/milieuvriendelijker.

Wat moet erin? Een raam, een enkele of dubbele passagiersstoel, ruimte voor een tafel en stoeltjes, of niet?

Hoe lang en hoog wil je je bus hebben? L staat voor lengte, en er zijn bussen in L1 tot L4. H staat voor Hoogte en je hebt ze van H1 tot H3. L2 mag nog net op een normale parkeerplaats (tot zes meter), in een H1 kunnen de meeste mensen niet rechtop staan, om wat te noemen.

Wil je je bed in de breedte of in de lengte? Sommige bestelbussen (zoals een Fiat Ducato) zijn breder dan andere (denk aan een Mercedes Sprinter), dus geschikter om een breedte-bed in te bouwen, voor de niet te lange kampeerders onder ons. Bepaalde bussen staan bekend om hun compacte formaat, zoals het oude model Ford Transit. Sommige wagens van verschillende merken hebben trouwens precies hetzelfde model, zoals een Mercedes Sprinter en een Volkswagen Crafter. Of een Renault Master en een Opel Movano. Wist ik niet.

Houd er bij de verkoopprijs rekening mee dat er vaak nog btw bijkomt, net als bpm. Daarover later meer, in een toekomstige column over, joepie, administratie.

Ik heb heel veel gehad aan alle informatie en video’s van Vrolijk op reis, zoals dit overzicht met geschikte bussen om campers van te maken.

Een vergelijkbaar artikel met tips van Huisopwielen.nl.

Die ene unieke bus

En dan: op zoek. Voordat we ergens langsgaan om te kijken en te proefrijden, bekijken we héél veel bestelauto’s online. Wat zijn het er veel, en welke is nou die ene perfecte bus voor ons? Na een tijdje realiseren we ons dat er waarschijnlijk niet slechts één unieke optie is, wachtend op door ons gevonden te worden. Er zijn veel mogelijkheden die passen bij wat we zoeken, en waarschijnlijk zijn er heel veel gewoon een prima keuze. Dat idee geeft wat lucht.

Onze toekomstige camper mag er wel wat kilometers op hebben zitten, mede omdat het anders een heel dure bedoening wordt. Ik zie een leuk geel busje, met een verrassend goede prijs voor het aantal kilometers, maar bij een grondigere inspectie zie ik op de foto’s dat er aan beide kanten geen schuifdeur in zit. Vandaar. Een goed verzorgde oranje bestelbus is al weg voordat we willen komen kijken. En dan zijn er nog een hoop opties die iets mankeren waar we niet op zitten te wachten. Te veel roest, half kapotte deuren, onaardige verkopers, enzovoort.

Via Marktplaats komen we bij een kleine dealer terecht. Vooraf spreken we onszelf streng toe: we mogen niet de eerste bus kopen die we bekijken. Dat gebeurt uiteraard wel. Want een paar bezoeken en proefritten verder (en auto’s met gescheurde ruiten en andere mankementen), komen we toch uit bij optie één.

Hoera, we hebben een bus! En na de afgesproken onderhoudsbeurt en reparaties halen we hem een paar weken later op. Of het de allerbeste camper van het hele internet is zullen we nooit weten (waarschijnlijk niet), maar we zijn blij. Als mensen vragen, heb je al een bus, zeg ik tegenwoordig ja.

Sites waar je bestelauto’s kunt vinden

Tips bij het proefrijden en kopen:

Deze tips van Pricewise.nl vond ik handig voor het maken van een koopbeslissing.

Mocht je een bus kopen van een particulier in plaats van bij een garage, kun je samen deze koopovereenkomst van ANWB tekenen.

Deze checklist van Bynomads.nl hielden we erbij tijdens de proefritten. Sowieso een heel handige site met e-courses waar ik veel aan heb gehad, maar daarover later meer! Je moet wel inloggen, zeker de moeite waard.

Het halve werk

Nog even over die vele maanden voorbereiding voordat zo’n camper er is: is trouwens echt zo. Voor je ook maar iets hebt gekocht of gedaan of gemaakt, ben je zo weken of maanden verder. Een goede voorbereiding is in dit geval letterlijk de helft van het werk, al dan niet stukken meer.

Tekst en foto’s Ilse Savenije Fotografie portret Danique van Kesteren