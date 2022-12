Elke (kerstvakantie)dag creatief beginnen: 16 kleine oefeningen

Heb je zin en tijd om creatief bezig te zijn (maar weet je niet precies hoe te beginnen)? Met deze simpele oefeningen warm je jezelf op.

Beplak een leeg vel vol (zelfverzamelde) kleurenstalen en verzin nieuwe namen voor de kleuren. Zonder je tien minuten af en schrijf dan in een paar woorden op wat er in je opkomt. Teken je lunch. Maak een bloem van alledaagse materialen: krant, verpakking, pakpapier, et cetera. Teken een letter op verschillende manieren en maak zo een mooi alfabet. Maak een lijst van dingen die je leuk vindt aan de plek waar je woont. Schrijf in drie zinnen de biografie van een fictief persoon. Compleet met naam, plaats, beroep, liefdesleven en een klein getekend pasfotootje. Maak een foto van een Netflix-serie of tv-programma. Teken (een scene) na en schrijf erbij wat je ervan vond. Laat een kaartje met een vrolijk makende boodschap of een tekeningetje achter op een openbaar bankje. Maak er een foto van voor jezelf. Maak een diagram van hoe je vandaag voelt/voelde. Teken een raam en bedenk en teken de mensen en dieren die hierachter wonen. Vergeet de gordijnen en de vensterbank met planten niet. Maak een compositie met washi (masking) tape. Ontwerp een postzegel. Of zoek een oude en teken er een nieuwe bij, als een serie. Maak een zwart-witfoto van iets wat je mooi vindt. Kijk goed waar het licht valt. Plak in of teken na. Luister naar een liedje en maak er tegelijkertijd een tekening bij. Ontwerp een etiket: voor jam, schoonmaakmiddelen, wijn, et cetera.

Volg onze training Paper Love

Wil je ook creatief aan de slag? Flow-crafters Lisa Manuels (Elle Aime) bedacht samen met Erika Harberts (Mikodesign) acht projecten om met het papier uit het Flow Book for Paper Lovers aan de slag te gaan, zoals een mini-schrift en een opbergmapje. In acht video’s krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je deze paper goodies maakt. Je kunt de training in eigen tempo volgen, in je ééntje, of samen met anderen tijdens een craftnight of crafternoon. Meer weten? Hier vertellen we je er alles over, en krijg je een kijkje in de training.

Meer lezen

Illustratie María Luque